"Гърците имат затруднения да свържат двата края": Смъкват данъците, за да имат хората повече пари

Гърция, някогашното проблемно дете на ЕС, е в икономически възход. И затова премиерът Кириакос Мицотакис обяви широкомащабни данъчни облекчения. След дългогодишна финансова криза "днес е постигната стабилна основа", заяви Мицотакис при откриването на най-важното гръцко икономическо изложение в пристанищния град Солун през уикенда, съобщава германската обществена телевизия АРД, цитирана от Дойче веле.

Мицотакис посочи понижените равнища на безработица, нарастващите инвестиции и подобреното състояние на бюджета. Той изтъкна също така, че държавният дефицит е намалял значително. Днес Гърция "отбелязва един от най-високите темпове на икономически растеж в Европа", каза още гръцкият премиер.

През миналата година гръцката икономика е отбелязала ръст от 2,3 процента. А безработицата е само 8 процента, посочи министър-председателят. По време на тежката финансова криза в страната тя беше достигнала 28 процента, сред младежите дори стигна до 60 процента.

Още: Гърция каза кога ще признае независима Палестина

Мицотакис направи и едно сравнение с Франция, подчертавайки, че в Гърция условията за облигации вече са по-добри условия. През 2015, когато Гърция задлъжня с 9,18%, лихвеният процент за френските държавни облигации беше 1,16%. Днес процентът за гръцките десетгодишни облигации е 3,33%, а за френските – 3,44%, посочват информационните агенции, цитирайки гръцкия премиер.

Облекчения за семействата и младите хора

Въпреки доброто развитие немалко гърци са изправени пред финансови проблеми покрай нарастващите разходи за живот и напрегнатата ситуация на имотния пазар. "Всички знаем много добре, че гърците имат затруднения да свържат двата края. Ето защо наш приоритет номер едно е да увеличим доходите им", заяви министър-председателят. Сега това е възможно благодарение на стабилната бюджетна ситуация. Занапред семействата с деца ще плащат значително по-малко данък върху доходите, а в някои случаи дори ще бъдат напълно освободени от такъв. И за младите хора под 25 години с доходи до 20 000 евро данъкът върху доходите се премахва напълно. Наемателите, както и жителите на малки села и островни региони, също ще получат облекчения. За тях ще има по-ниски данъчни ставки и целенасочени инвестиционни стимули. Освен това ще бъде премахнат данъкът върху недвижимите имоти за отдалечените райони, за да се насърчат младите хора да се преместят от големите градове в провинцията.

Правителството планира да похарчи около 1,7 милиарда евро за предвидените мерки, които по думите на Мицотакис са "в съответствие с европейските бюджетни изисквания". Реформите трябва да влязат в сила през 2026 година. С тях правителството вероятно реагира и на спада в рейтинга, до който се стигна покрай обвиненията в корупция, нарастващите разходи за живот и напрегнатата ситуация на имотния пазар. По време на речта на Мицотакис в Солун хиляди хора участваха в протести на синдикатите, изискващи по-високи заплати и възнаграждения.

Още: В Гърция: На плажа - туристи, в лодките - бежанци

Средната заплата в Гърция - по-ниска, отколкото преди 2009

От 2010 година нататък Гърция беше на ръба на фалита и беше застрашена от излизане от еврозоната. Само с помощта на спасителен пакет от международни кредитори страната успя да преодолее кризата. Последната програма за икономии и реформи приключи през 2018 година.

Въпреки добрата бюджетна ситуация, и днес Гърция продължава да има най-високия държавен дълг в ЕС в съотношение към брутния вътрешен продукт (БВП) – над 150 %. А покупателната способност е ниска. През 2009 година, преди началото на голямата финансова криза, средната брутна заплата на пълно работно време в Гърция беше 1379 евро. През 2024 година тя е била 1342 евро, припомня "Ханделсблат". Ако се вземе предвид инфлацията, която през последните 15 години в еврозоната е била средно 2,2 %, спадът е още по-голям - реалните доходи са с една пета по-ниски от нивото преди кризата. Семействата в Гърция имат втората най-ниска покупателна способност в ЕС след България, отбелязва в тази връзка германското икономическо издание.

Още: Защо много заможни турци избират да почиват в Гърция

Източник: Дойче веле