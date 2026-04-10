"Аз съм с него": Тръмп агитира за Орбан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова унгарците да гласуват за преизбирането на премиера Виктор Орбан на изборите на 12 април. Излезте и гласувайте за Виктор Орбан", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Той нарече Орбан "истински приятел, боец и победител" и допълни: "Аз съм с него през цялото време".

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пътува до Унгария по-рано през седмицата, за да подкрепи кампанията на Орбан.

Унгарският лидер е критикуван в Европейския съюз заради опасения относно отстъплението от демокрацията и върховенството на закона в страната. Орбан поддържа и близки връзки с руския президент Владимир Путин.

Електорални нагласи

Седмица преди парламентарните избори в Унгария преднината на партията на Петер Мадяр "Тиса“ пред "Фидес" на Виктор Орбан не е намаляла. Ако парламентарните избори се бяха провели в началото на април, партията на Петер Мадяр би получила 50% от гласовете, докато управляващите партии биха получили едва 37%. Това сочат данните на института "ИДЕЯ", цитирани от "Непсава".

Според проучването, седмица преди парламентарните избори 39% от пълнолетното население в Унгария подкрепя партия "Тиса“, така че популярността на партията на Петер Мадяр продължава значително да изпреварва тази на Фидес–КДНП (30%).

По време на предизборната кампания и двете партии са успели да увеличат подкрепата си. Тази за "Тиса“ е нараснала с 4 процентни пункта, а за Фидес–КДНП – с 3 пункта спрямо началото на годината. През последните месеци се е увеличила и избирателната активност в обществото, като много хора са избрали за кого да гласуват. От януари делът на пълнолетните, които не са сигурни в политическите си предпочитания, е намалял от 27% на 21%.