Подмладяване на мозъка с лазер: Бизнесът с дълголетието в Турция

Подмладяване на мозъка с лазер: така започва деня си турската бизнесдама Езра Чавушоглу. Устройствата, които използва, вероятно струват повече, отколкото мнозина харчат за здравето си за цяла година.

За Чавушоглу обаче тези средства са важна инвестиция - носят надеждата за дълъг и здравословен живот. Longevity - дълголетието - е едновременно нейна лична философия и основна тема на подкаста, който води всяка седмица.

"Според мен дълголетието е по-скоро общо понятие - стремеж да живеем по-дълго и, разбира се, по-здравословно. Но не мисля, че наистина сме открили как да удължим продължителността на човешкия живот - по-скоро сме се научили как да останем максимално здрави в неговите рамки", казва тя.

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Турция има традиции в разкрасяването

Да бъдеш красив - или по-скоро, да станеш красив - е област, в която Турция отдавна се е превърнала във водеща дестинация. Безброй хора пристигат в страната за естетични процедури, например за присаждане на коса. Ежедневно в Турция се извършват около 80 такива операции.

Бурак Тунчер управлява заедно с баща си пет клиники в Истанбул. "Всеки месец приемаме между 2500 и 3000 пациенти от цял свят. Годишно извършваме над 30 000 процедури на хора от различни краища на планетата", казва той за АРД.

Разкрасяването си остава процъфтяващ бизнес. Но сега нещата опират не само до външния вид. Вече става въпрос за нещо по-голямо - за дълголетие. Междувременно се предлагат няколко такива метода: като озонотерапията, при която се взема кръв, обогатява се със смес от кислород и озон, след което се връща обратно в тялото.

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Според д-р Тунчер това подпомага пълноценния сън, поддържа доброто настроение и стимулира възстановяването. Всъщност, това е един от методите за дълголетие, уверява той. Неговата пациентка Суде Демирал се подлага на тази процедура веднъж седмично и твърди, че се чувства по-щастлива и по-енергична. Спи по-спокойно и се събужда по-отпочинала.

Новите посоки в бъдещето на здравеопазването

Към момента за този ефект няма научни доказателства. Но това изобщо не пречи на Бурак Тунчер да инвестира в новия бизнес - той иска да изгради най-големия център за дълголетие в Европа.

"Това е бъдещето на здравеопазването - бъдещето на медицината. След десет или двайсет години, а може би дори след само пет сегашната здравна система вече няма да функционира. В бъдеще ще ходим на лекар не когато се разболеем, а на консултация, за да сме сигурни, че изобщо няма да се разболеем", прогнозира той.

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На около час път с кола от Истанбул Тунчер планира да изгради комплекс за около 250 милиона евро. Клиниката за дълголетие в град Шиле, на брега на Черно море, трябва да е готова след по-малко от две години. Тя ще предлага услуги само на свои членове - комплексът е проектиран за около 2000 души, а 300 места вече са заети. Когато всичко бъде завършено, те ще получават ексклузивно комплексни медицински и превантивни грижи, настаняване във вили и 5-звезден хотел, голф игрище край морето и др.

Бурак Тунчер се надява предлаганите услуги и процедури постепенно да станат достъпни за всички, а не само за заможните хора. Перспективите в новия бизнес се виждат и от мнозина други в Турция: хотели, уелнес центрове и клиники вече предлагат голямо разнообразие от такива процедури.

Дълголетие може да се постигне и безплатно

В Турция подвеждащата реклама и неверните твърдения са забранени изрично. Турското законодателство предвижда за такива нарушения сериозни глоби, предупреждава адвокатката по медицинско право Севил Ескиджиоглу .

Ерен Тьоре следва друга рецепта за дълголетие: той се къпе всяка сутрин във водите на Босфора. "Това укрепва имунната система по естествен път. Имам предвид, че през последните десет години не съм боледувал нито веднъж“, казва той.

Според него тази е най-добрата рецепта - най-доброто лекарство за дълъг и здравословен живот. При това - напълно безплатно.

Източник: Дойче веле