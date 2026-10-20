Убийството на Илиян Филипов:

Двама загинали при тежка катастрофа между камион и автобус край Пазарджик

20 октомври 2026, 7:32 часа 1396 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Двама загинали при тежка катастрофа между камион и автобус край Пазарджик

Тежка катастрофа е станала в понеделник на пътя Пазарджик - Пловдив, малко след разклона за село Говедаре. Инцидентът е станал около 21:40 часа, като са се ударили автобус и камион с полуремарке. Двамата водачи са загинали на място, съобщиха от полицията в Пазарджик. Автобусът е бил празен. 

ОЩЕ: Тежка катастрофа с три коли край Карнобат, има загинал и пострадал

Към мястото на инцидента веднага са били насочени екипи на Пътна полиция, пожарни и Спешна помощ.

Пътят все още е затворен в отсечката между Стамболийски и Мало Конаре. Извършват се огледи. Има организирани обходни маршрути.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Катастрофа камион Пазарджик автобус
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес