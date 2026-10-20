Двама загинали при тежка катастрофа между камион и автобус край Пазарджик

Тежка катастрофа е станала в понеделник на пътя Пазарджик - Пловдив, малко след разклона за село Говедаре. Инцидентът е станал около 21:40 часа, като са се ударили автобус и камион с полуремарке. Двамата водачи са загинали на място, съобщиха от полицията в Пазарджик. Автобусът е бил празен.

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Към мястото на инцидента веднага са били насочени екипи на Пътна полиция, пожарни и Спешна помощ.

Пътят все още е затворен в отсечката между Стамболийски и Мало Конаре. Извършват се огледи. Има организирани обходни маршрути.