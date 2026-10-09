Македонска пропаганда като история за цар Самуил по БНР

На 3 октомври 2026 г. станахме свидетели на историческото завръщане на костите на цар Самуил в родината му България - огромен успех за българската дипломация от една страна и нагледна демонстрация, че въпреки историята, две съседни държави в лицето на Гърция и България могат да изградят бъдещето си заедно и да живеят в дух на добросъседство, зачитане на произхода, на уроците от миналото, на езика и на идентичността.

Ден преди това обаче в ефира на БНР беше дадена трибуна на проф. Александър Атанасовски от Република Северна Македония, който беше представен като експерт по Византия и Средновековието от водещия Илия Вълков.

Участието допусна от ефира на националното радио да се леят тези на македонската пропаганда в ущърб на България и изцяло в противоречие с българската и международната историческа наука и дори в някаква степен в противоречие на добросъседските отношения, където България и Северна Македония се разбраха за обща история и където договориха историческа комисия, която постигна съгласие, че Самуил е символ на общата история, но е бил владетел на българската държава. ОЩЕ: Емил Стоименов, Канал 5: Цар Самуил е част от историята на България (ДОКУМЕНТИ)

В рамките на предаването гостът беше допуснат от водещия да разпространява всички постулати на македонската пропаганда срещу България и опитите й за кражба на българската история.

За какво става въпрос?

Гостът започна с отричане, че това са костите на цар Самуил, продължи, че няма доказателства, че Самуил е български цар и оспори завръщането му в родината с думите: "Той е роден в Македония и тук е погребан. Не знам каква е тази новина, че се прибира в България".

Донякъде професорът е прав, защото цар Самуил може наистина да е роден и да е умрял в географска област Македония, тъй като по-голямата част от тази географска област Македония, през Средновековието, е била в пределите на българската държава. Столицата на управляваната от Самуил България е била Охрид, което тогава, е било България.

Атанасовски би трябвало да знае и да прави разлика между географска област и име на държава, но за съжаление съвременният македонизъм - слага знак за равенство. Този македонизъм прозвуча от ефира на БНР.

Като историк проф. Атанасовски би трябвало знае, че първите източници за съществуването на македонска държава датират от 2 август 1944 г. Тогава се сформира федералната административна единица Македония в рамките на Югославия. Самостоятелната държава Македония датира от 1991 г., когато на 8 септември се провежда референдум за независимост от Югославия, а на 17 ноември 1991 г. се приема първата конституция на новосформираната държава Република Македония. Едва през 1993 г. ООН приема официално Република Македония за самостоятелна държава с името "Бивша югославска република Македония" БЮРМ.

На въпрос на водещият, Атанасовски признава все пак, че Самуил "не може да се нарече македонски цар", но продължава с пропагандата: "Ако погледнете символите върху паметника му, който издигнахте в София – той носи 16-лъчевото слънце на антична Македония, символа на древна Македония. Отпред е изобразен и лъвът. Вижте паметника в София; вие сте тези, които сте го поставили там. Това са античните символи на Антична Македония".

Професорът обаче смесва Античност със Средновековие и вижда като неоспорим факт художествена творба – скулптура, която според него явно доказва, че българският цар Самуил е македонец.

В същото време, съвсем умишлено пропуска да спомене, че световната историография няма никакво съмнение, че Самуил е владетел на българите и най-яркото доказателство е, че император Василий ΙΙ е познат като Българоубиец! Василий ΙΙ Българоубиец.

Професорът противоречи на себе си

По-нататък в интервюто, македонският професор дава всичко от себе си, като един истински "античен македонец", да словоблудства, включително да обяви, че не знае къде е погребан Самуил, но не е там, където всички си мислят и тези остатъци, които ги е взела България, не са на Самуил.

В статия за македонския "Дневник" от 2014 г., която открихме цитирана от МКД професорът обаче твърди обратното, а именно: "Гробницата и седалището на патриаршията на Свети Ахил се намират в Преспа. Районът на Преспа – и по-конкретно остров Свети Ахил, който днес попада в пределите на Гърция – се определя като център на Самуиловата държава".

Този историк, смятан за един от водещите експерти по средновековна история, поддържа тезата, че гробът на цар Самуил се намира на остров Свети Ахил в Преспа. С това той опровергава по-ранни исторически хипотези, според които царят е бил погребан в Прилеп, пише македонската медия "Дневник", цитиран от МКД.

В материала се посочва още, че проф. Атанасовски се позовава на валидни исторически документи.

Тук възниква логичният въпрос - как може професор за един и същи факт да прави изцяло противоположни оценки, в зависимост от пропагандата, която иска да налага? ОЩЕ: Тържествено посрещане на костите на цар Самуил в София (ВИДЕО)