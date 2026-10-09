Спорт:

Македонска пропаганда като история за цар Самуил по БНР

09 октомври 2026, 17:20 часа 710 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Македонска пропаганда като история за цар Самуил по БНР

На 3 октомври 2026 г. станахме свидетели на историческото завръщане на костите на цар Самуил в родината му България - огромен успех за българската дипломация от една страна и нагледна демонстрация, че въпреки историята, две съседни държави в лицето на Гърция и България могат да изградят бъдещето си заедно и да живеят в дух на добросъседство, зачитане на произхода, на уроците от миналото, на езика и на идентичността.

Ден преди това обаче в ефира на БНР беше дадена трибуна на проф. Александър Атанасовски от Република Северна Македония, който беше представен като експерт по Византия и Средновековието от водещия Илия Вълков.

Участието допусна от ефира на националното радио да се леят тези на македонската пропаганда в ущърб на България и изцяло в противоречие с българската и международната историческа наука и дори в някаква степен в противоречие на добросъседските отношения, където България и Северна Македония се разбраха за обща история и където договориха историческа комисия, която постигна съгласие, че Самуил е символ на общата история, но е бил владетел на българската държава. ОЩЕ: Емил Стоименов, Канал 5: Цар Самуил е част от историята на България (ДОКУМЕНТИ)

В рамките на предаването гостът беше допуснат от водещия да разпространява всички постулати на македонската пропаганда срещу България и опитите й за кражба на българската история.

За какво става въпрос?

Гостът започна с отричане, че това са костите на цар Самуил, продължи, че няма доказателства, че Самуил е български цар и оспори завръщането му в родината с думите: "Той е роден в Македония и тук е погребан. Не знам каква е тази новина, че се прибира в България".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Донякъде професорът е прав, защото цар Самуил може наистина да е роден и да е умрял в географска област Македония, тъй като по-голямата част от тази географска област Македония, през Средновековието, е била в пределите на българската държава. Столицата на управляваната от Самуил България е била Охрид, което тогава, е било България.

Атанасовски би трябвало да знае и да прави разлика между географска област и име на държава, но за съжаление съвременният македонизъм - слага знак за равенство. Този македонизъм прозвуча от ефира на БНР. 

Като историк проф. Атанасовски би трябвало знае, че първите източници за съществуването на македонска държава датират от 2 август 1944 г. Тогава се сформира федералната административна единица Македония в рамките на Югославия. Самостоятелната държава Македония датира от 1991 г., когато на 8 септември се провежда референдум за независимост от Югославия, а на 17 ноември 1991 г. се приема първата конституция на новосформираната държава Република Македония. Едва през 1993 г. ООН приема официално Република Македония за самостоятелна държава с името "Бивша югославска република Македония" БЮРМ.

На въпрос на водещият, Атанасовски признава все пак, че Самуил "не може да се нарече македонски цар", но продължава с пропагандата: "Ако погледнете символите върху паметника му, който издигнахте в София – той носи 16-лъчевото слънце на антична Македония, символа на древна Македония. Отпред е изобразен и лъвът. Вижте паметника в София; вие сте тези, които сте го поставили там. Това са античните символи на Антична Македония".

Професорът обаче смесва Античност със Средновековие и вижда като неоспорим факт художествена творба – скулптура, която според него явно доказва, че българският цар Самуил е македонец.

В същото време, съвсем умишлено пропуска да спомене, че световната историография няма никакво съмнение, че Самуил е владетел на българите и най-яркото доказателство е, че император Василий ΙΙ е познат като Българоубиец! Василий ΙΙ Българоубиец.

Професорът противоречи на себе си

По-нататък в интервюто, македонският професор дава всичко от себе си, като един истински "античен македонец", да словоблудства, включително да обяви, че не знае къде е погребан Самуил, но не е там, където всички си мислят и тези остатъци, които ги е взела България, не са на Самуил.

В статия за македонския "Дневник" от 2014 г., която открихме цитирана от МКД професорът обаче твърди обратното, а именно: "Гробницата и седалището на патриаршията на Свети Ахил се намират в Преспа. Районът на Преспа – и по-конкретно остров Свети Ахил, който днес попада в пределите на Гърция – се определя като център на Самуиловата държава". 

Този историк, смятан за един от водещите експерти по средновековна история, поддържа тезата, че гробът на цар Самуил се намира на остров Свети Ахил в Преспа. С това той опровергава по-ранни исторически хипотези, според които царят е бил погребан в Прилеп, пише македонската медия "Дневник", цитиран от МКД.

В материала се посочва още, че проф. Атанасовски се позовава на валидни исторически документи.  

Тук възниква логичният въпрос - как може професор за един и същи факт да прави изцяло противоположни оценки, в зависимост от пропагандата, която иска да налага? ОЩЕ: Тържествено посрещане на костите на цар Самуил в София (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
БНР Цар Самуил македонизъм антибългарска пропаганда авторски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Гледна точка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес