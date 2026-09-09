В Германия няма кадри. Липсват ел. техници, продавачи, възпитатели

В Германия недостигът на квалифицирани кадри вероятно ще се задълбочи значително до края на десетилетието. Според актуално проучване на Института за германска икономика (IW), който е близък до работодателите, през 2029 година като цяло може да липсват около 723 000 квалифицирани кадри. Това би било приблизително два пъти повече, отколкото през 2025 година.

Липсват продавачи, възпитатели, ел. техници

Според проучването групата с най-много липсващи кадри е тази на продавачите. На национално ниво недостигът на квалифицирани кадри в тази сфера възлиза на около 39 100. В никоя друга професионална група не биха могли да останат толкова много незаети работни места, заявиказва авторът на проучването Александър Бурщеде.

След продавачите най-силно засегнати са професионалните групи на детегледачките и педагогическия персонал в детските градини, където липсват 29 900 работници, на социалните работници и педагозите (недостиг на 23 600), на здравните работници (недостиг на 18 700), както и групата на строителните ел. техници (недостиг на 17 400).

"Недостигът на квалифицирани кадри ще се задълбочи в много области и ще го усещаме ежедневно, например при търсенето на място в дом за възрастни хора или на майстор", казва Бурщеде. Той съветва политиците да увеличат стимулите за работа и да улеснят имиграцията на квалифицирани кадри от страни извън ЕС.

Едно от обясненията за очакваното развитие според Александър Бурщеде е, наред с другото, фактът, че през следващите години много хора ще излязат в пенсия. Същевременно няма толкова много млади работници, които да поемат местата им.

По-малко продавачи, по-некачествени консултации в магазина?

Що се отнася до най-засегнатата група на продавачите, към нея спадат не само търговците на дребно, но и специализираните продавачи. Освен консултациите на клиенти, към задачите им спадат и търговски дейности като поръчки на стоки или оформление на търговските площи. Изключение тук правят продавачите, които са специализирани в определена група стоки - като пекари, продавачи на месо, книжари или цветари.

"Недостигът на квалифицирани кадри в продажбите води преди всичко до понижаване на качеството на консултациите", казва Бурщеде. Много хора предпочитат да пазаруват в магазина на място. Но ако там не се чувстват добре консултирани, те могат да преминат към онлайн търговията. Улрике Вит от Института за търговски изследвания вече наблюдава големи разлики в качеството на консултациите в магазините. Много търговци имат проблеми с намирането на добър персонал. "Кандидатите често вече не притежават толкова много умения, колкото преди 20 години."

Но и клиентите често са добре информирани още преди покупката и се нуждаят от по-малко подкрепа, отколкото преди. "Мнозина идват в магазина, за да разгледат или изпробват продуктите", казва тя. В магазините за строителни материали, в търговията с облекло или при покупката на кухни обаче консултирането остава важно. Именно личното консултиране се счита за едно от последните големи предимства на традиционните магазини пред онлайн търговията.

Може ли изкуственият интелект да замести личната консултация?

В онлайн магазините все по-често се използват чатботове с изкуствен интелект, които съветват клиентите. Според проучване на Института за търговски изследвания потребителите обаче продължават да предпочитат общуването с хора. Когато става въпрос за доверие, консултация и вземане на конкретни решения, те предпочитат личния контакт. Изкуственият интелект се оказва значително по-малко убедителен като заместител.

"Използването на изкуствения интелект явно не води до загуба на значението на човека, а в много ситуации дори прави неговата стойност още по-очевидна", казва авторът на проучването Вернер Райнарц.

Източник: Дойче веле