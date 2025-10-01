Войната в Украйна:

Политиците без срам посрещнаха националите по волейбол в парламента (ВИДЕО)

01 октомври 2025, 12:52 часа 387 прочитания 0 коментара
Депутатите от 51-ото Народно събрание посрещнаха с аплодисменти и на крака националния отбор по волейбол на България и треньорския щаб. Героите от Световното първенство във Филипините бяха приветствани в пленарната зала с възгласи "Браво" и бурни овации. Председателят на парламента Наталия Киселова поздрави националите за историческия им успех и заяви: "За нас те са шампиони и догодина златото да бъде в София. Благодарим ви за радостта." На всеки един от състезателите беше връчен благодарствен подарък.

Заместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев посочи, че "тези момчета са станали великани, няколко дни са се борили и са побеждавали в името на България, и са ни накарали да се гордеем". Още: Волейболистите печелят, държавата се снима! Втори в света, първи в сърцата и последни в политическата воля

След официалната част депутатите получиха 30 минути почивка, за да могат да се снимат и поздравят отбора в мраморното фоайе на парламента. "Сега е време за снимки", призова без срам Киселова.

С какви очи...

Тържествената атмосфера обаче не скри факта, че подобни спортни постижения рядко са резултат от системна държавна политика. Волейболистите стигнаха до световен финал след години труд, усилия и лишения – в клубове, които често разчитат повече на лична всеотдайност и подкрепа от семействата, отколкото на реална помощ от държавата, което обаче не попречи на политиците да си направят пиар на техен гръб. Припомняме, че по-рано днес и президентът Румен Радев удостои с почетни плакети състезателите от отбора, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол. Вчера пък вицепремиерът Атанас Зафиров и спортният министър Иван Пешев бяха на първа линия при посрещането на националите. Отново без капка смущение, че с нищо не са допринесли за този успех, а даже напротив.

През последните десетилетия спортните клубове и детско-юношеските школи работят с ограничени ресурси, а финансирането на масовия спорт остава крайно недостатъчно. Едва след постигнат успех идват обещания за премии и кадри с политици, които не е ясно с какви очи по-точно молят спортистите да застанат до тях за снимка. Още: Всички, които искат снимка с волейболистите ни, да помислят какво са дали

Посрещането в парламента е знак на признание към волейболните национали, който определено можеше да им бъде спестен, защото зад аплодисментите стои и въпросът докога спортът у нас ще се развива въпреки, а не благодарение на държавната политика.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
