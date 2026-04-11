Бунтът на гения: Как Симеон Николов отказа милиони в Европа, за да излъже системата

В последните години, особено във футбола, младите звезди преминават от родните си клубове директно в големите световни гиганти. Да, срещу огромни суми, да взимат големи заплати, но не могат да се наложат. Адаптацията и доказването са много трудни, а конкуренцията е убийствена. Но във волейбола младият български гений Симеон Николов успя да излъже системата и да си проправи най-правилния път нагоре. От началото в Левски, през САЩ, до чудесата в Русия и с поглед към върха на световния волейбол.

Мони Николов взе важно решение след Световното първенство през 2025 г.

Мони Николов премина през юношеските формации на волейболния Левски, който му даде началото на пътя в големия волейбол. Малкият син на Владимир Николов остана при “сините“ до 2024 г., когато премина в отбора от САЩ – Лонг Бийч Стейт. Там изкара една година и след страхотното представяне не само на Николов, а на целия национален отбор по волейбол на Световното първенство във Филипините, Мони трябваше да вземе изключително важно решение.

Като сребърен медалист от Световното, Мони Николов имаше оферти от най-големите отбори в света. Най-много го искаха представители на италианския шампионат – един от най-добрите в света. По-големите отбори му предлагаха роля на резерва – щеше да получава малко минути и трябваше да се доказва. По-непретенциозните тимове му обещаваха повече минути, но там нямаше да се бори за трофеи. И тогава Мони взе решение, което беше поставено под голяма въпросителна от голяма част от волейболната общност в България.

Локомотив Новосибирск - гениалният избор на Мони Николов

Младият разпределител избра да продължи кариерата си в руския Локомотив Новосибирск. На пръв поглед непопулярен избор, но точно той се оказа гениален. В Локомотив Мони Николов играе като титуляр всеки мач, а отборът се бори за титлата в местното първенство. С невероятните си представи Симеон вдигна многократно акциите си и се доказа като сигурен избор за титулярния състав на всеки един голям отбор по света.

Мони Николов е близо до Италия, но този път като титуляр

И наградата за разпределителя не закъсня. Все по-силни са слуховете, че престоят му в Русия може да приключи много скоро. Всички говорят за евентуално събиране с неговия брат Александър Николов в Кучине Лубе Чивитанова – един от италианските гиганти. Доказателство за реалността на този трансфер са преговорите, които от Локомотив Новосибирск водят с ново голямо име на поста разпределител. Нито евентуалният нов, нито Мони Николов може да остане на резервната скамейка и това означава само едно – българинът е все по-близо до трансфер.

И това доказва гения на Симеон Николов. Не само на терена, а и извън него. Вместо да изгуби години в опити да се наложи в някой гранд, той използва Локомтив Новосибирск, който не е на изобщо ниско ниво, като трамплин към върха на волейбола. И след като се доказа на руската сцена, всеки отбор в света ще вземе Мони Николов като готов титуляр.

