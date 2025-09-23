Войната в Украйна:

България - САЩ: Кога и къде да гледаме 1/4-финала на Световното по волейбол

23 септември 2025, 12:43 часа 1016 прочитания 0 коментара
България - САЩ: Кога и къде да гледаме 1/4-финала на Световното по волейбол

За пръв път от 15 години България ще играе на четвъртфинал на световно първенство по волейбол. Страната ни влезе в топ 8 на света, след като излезе като победител от груповата фаза, а след това елиминира Португалия на 1/8-финалите. Следващият съперник за възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини е отборът на САЩ, а победителят от срещата ще си уреди място на полуфиналите на Световното във Филипините.

Дата и час за мача България - САЩ на Световното първенство по волейбол във Филипините

България не остави шансове на Португалия в осминафиналната фаза, като впечатление направи самочувствието на целия отбор. Братята Александър и Симеон Николови отново показаха своя блясък в близост до мрежата, а останалите играчи в отбора също демонстрираха много високо ниво, напомнящо на класата на онзи отбор с Матей Казийски, Владимир Николов и Цветан Соколов, който за последно достигна до финалната осмица в света през 2010-та.

Александър Николов

В колко часа започва срещата

САЩ се очертава да бъде значително по-труден съперник от Португалия. Американците излязоха като победители от групата си, където загубиха само един гейм, а на осминафиналите отстраниха Словения с 3:1. Букмейкърите очакват равностоен двубой, без изявен фаворит. Голямата 1/4-финална битка е насрочена за 25-ти септември (четвъртък) от 10:30 часа българско време.

Коя телевизия ще излъчи мача България - САЩ

Световното първенство по волейбол във Филипините се излъчва пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава срещата между България и САЩ от четвъртфиналната фаза, е Max Sport 2. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то можете да проследите България - САЩ НА ЖИВО в Actualno.com!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Национален отбор по волейбол световно първенство по волейбол
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес