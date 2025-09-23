Войната в Украйна:

Любо Ганев каза какви са целите пред националите ни по волейбол

23 септември 2025, 12:58 часа 376 прочитания 0 коментара
Любо Ганев каза какви са целите пред националите ни по волейбол

След победата на България над Португалия с 3:0 гейма (25:19, 25:23, 25:13) на 1/8-финала на Световното първенство по волейбол във Филипините, президентът на Българската волейболна федерация Любо Ганев коментира силното представяне на нашите: “Познаваме съперника добре. Играхме няколко пъти по време на подготовката. Голяма цел пред нас е класиране за олимпиадата в Лос Анджелис. И се радвам, че имаме отбор, който иска и може да побеждава”.

Любо Ганев след победата над Португалия

Това сподели Любо Ганев пред bTV. Националният ни отбор по волейбол започна страхотното си представяне още в груповата фаза на турнира. Победихме последователно Германия с 3:0, Словения с 3:2 и Чили с 3:0. И така с актив от осем точки завършихме първи в групата. На 1/8-финала възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини бяха безмилостни и срещу Португалия, а на 1/4-финала ще играем срещу САЩ. Вече стана ясно и кога и къде ще се състои срещата.

Още: Алекс Николов с голямо послание към българите след класирането за 1/4-финалите на Световното

Национали по волейбол

Ганев говори и за амбициите и целите на националите ни по волейбол: „Започнахме от 20-а позиция в ранглистата, в момента сме 11-и. Целта ни е до 2028 година да сме седми-осми. Важното е, че създадохме истински колектив, а сегашните състезатели са свикнали да побеждават всяка година като подрастващи. Тази увереност се прехвърли и на ниво мъже“. Пътят пред България няма да е лесен, но „лъвовете“ могат да го извървят.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Любо Ганев разкри интересни подробности за заплатата на треньора на волейболните национали и постави цел до Лос Анджелис 2028

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Национален отбор по волейбол световно първенство по волейбол Любо Ганев
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес