Любо Ганев каза какви са целите пред националите ни по волейбол

След победата на България над Португалия с 3:0 гейма (25:19, 25:23, 25:13) на 1/8-финала на Световното първенство по волейбол във Филипините, президентът на Българската волейболна федерация Любо Ганев коментира силното представяне на нашите: “Познаваме съперника добре. Играхме няколко пъти по време на подготовката. Голяма цел пред нас е класиране за олимпиадата в Лос Анджелис. И се радвам, че имаме отбор, който иска и може да побеждава”.

Любо Ганев след победата над Португалия

Това сподели Любо Ганев пред bTV. Националният ни отбор по волейбол започна страхотното си представяне още в груповата фаза на турнира. Победихме последователно Германия с 3:0, Словения с 3:2 и Чили с 3:0. И така с актив от осем точки завършихме първи в групата. На 1/8-финала възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини бяха безмилостни и срещу Португалия, а на 1/4-финала ще играем срещу САЩ. Вече стана ясно и кога и къде ще се състои срещата.

Ганев говори и за амбициите и целите на националите ни по волейбол: „Започнахме от 20-а позиция в ранглистата, в момента сме 11-и. Целта ни е до 2028 година да сме седми-осми. Важното е, че създадохме истински колектив, а сегашните състезатели са свикнали да побеждават всяка година като подрастващи. Тази увереност се прехвърли и на ниво мъже“. Пътят пред България няма да е лесен, но „лъвовете“ могат да го извървят.

