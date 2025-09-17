Войната в Украйна:

Стана ясен съперникът на България за 1/8 финалите на Световното по волейбол

По-рано днес националният отбор на България по волейбол се класира на 1/8 финалите на Световното първенство. Те преминаха през групите с 3 победи и геймова разлика 9:2. С тези резултати те си осигуриха първото място в Група „E“ и участието в елиминационната фаза на турнира. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини чакаха развръзката в Група „D“, където вторият ще бъде съперник на нашите.

За това място до последно се бореха Португалия и Куба. След като кубинците не успяха да надвият САЩ, което беше условието да са втори в групата, България ще се изправи срещу Португалия на 1/8 финала. Португалците се класираха след победа с 3:1 над Куба в първия си мач от мондиала, загуба с 0:3 от САЩ и победа с 3:2 над Колумбия след драматичен обрат от 0:2. Мачът между Португалия и Колумбия беше изключително равностоен и вълнуващ, тъй като в нито един от геймовете разликата в крайният резултат не беше по-голяма от пет точки. 1/8 финалите започват на 20 септември, а датата, на която ще играе България предстои да бъде уточнена.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
