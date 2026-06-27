България - Канада: Кога и къде да гледаме мача на "лъвовете" от волейболната Лига на нациите

България вкуси както от сладката победа, така и от горчивата загуба във втората седмица на волейболната Лига на нациите 2026. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини победиха Италия с 3:2 в първия си мач, но след това загубиха с 2:3 от домакина Словения. Сега пред "лъвовете" идва ново предизвикателство. Днес, на 27 юни, те се изправят срещу отбора на Канада в борба за място в топ 8 и 1/4-финалите.

България - Канада: Начален час и ТВ

България изигра първите си мачове на 24 и 25 юни, докато Канада игра на 24 и на 26 юни. Заслужава си да се отбележи, че "кленовите листа" също загубиха мача си срещу домакина на втората седмица Словения, но с резултат 1:3. А фактът, че ще имат по-малко време за почивка между послендия си мач и този срещу България, може само да обнадежди "лъвовете", тъй като те ще имат известно предимство.

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В колко часа започва срещата между България и Канада?

Преди изиграването на мача срещу Канада, България е извън заветния топ 8, който дава право на участие на 1/4-финалите. А срещата между "лъвовете" и "кленовите листа" е насрочена за 17:30 ч. българско време.

Вижте пълната програма на България във волейболната Лига на нациите 2026.

Коя телевизия ще предава двубоя между България и Аржентина?

Седмата среща на България от волейболната Лига на нациите 2026 ще бъде излъчвана пряко в българския телевизионен ефир. Мачът с Канада ще бъде предаван в канала на MАХ Спорт 2. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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