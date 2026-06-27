Спорт:

България - Канада: Кога и къде да гледаме мача на "лъвовете" от волейболната Лига на нациите

27 юни 2026, 6:30 часа 767 прочитания 0 коментара
Снимка: bvf.bg
България - Канада: Кога и къде да гледаме мача на "лъвовете" от волейболната Лига на нациите

България вкуси както от сладката победа, така и от горчивата загуба във втората седмица на волейболната Лига на нациите 2026. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини победиха Италия с 3:2 в първия си мач, но след това загубиха с 2:3 от домакина Словения. Сега пред "лъвовете" идва ново предизвикателство. Днес, на 27 юни, те се изправят срещу отбора на Канада в борба за място в топ 8 и 1/4-финалите.

България - Канада: Начален час и ТВ

България изигра първите си мачове на 24 и 25 юни, докато Канада игра на 24 и на 26 юни. Заслужава си да се отбележи, че "кленовите листа" също загубиха мача си срещу домакина на втората седмица Словения, но с резултат 1:3. А фактът, че ще имат по-малко време за почивка между послендия си мач и този срещу България, може само да обнадежди "лъвовете", тъй като те ще имат известно предимство.

Още: Драматична загуба за България в Лигата на нациите! "Лъвовете" изпуснаха домакините в 5-геймов трилър

Национален отбор по волейбол

В колко часа започва срещата между България и Канада?

Преди изиграването на мача срещу Канада, България е извън заветния топ 8, който дава право на участие на 1/4-финалите. А срещата между "лъвовете" и "кленовите листа" е насрочена за 17:30 ч. българско време.

Вижте пълната програма на България във волейболната Лига на нациите 2026.

Коя телевизия ще предава двубоя между България и Аржентина?

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Седмата среща на България от волейболната Лига на нациите 2026 ще бъде излъчвана пряко в българския телевизионен ефир. Мачът с Канада ще бъде предаван в канала на MАХ Спорт 2. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

Още: Огромна победа: България отмъсти на световния шампион Италия след страхотен обрат

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Национален отбор по волейбол Лига на нациите по волейбол
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес