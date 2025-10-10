Варна или София: Какво мисли капитанът на България за домакинството на Европейското по волейбол? (ВИДЕО)

Капитанът на националния отбор по волейбол на България Алекс Грозданов говори ексклузивно пред камерата на Actualno.com в първите дни от подготовката с клубния си тим Богданка Люблин. Централният блокировач коментира и набралата популярност в общественото пространство тема за домакинството на предстоящото Европейско първенство. Кметът на София Васил Терзиев изрази желание столицата да приеме големия форум, но официално решение все още не е взето.

София или Варна - няма значение: "Лъвовете" са готови да радват България

"Целият отбор е мотивиран. Имаме контакт в общ чат, в който всеки ден нещо се пуска. Виждам вече мотивация. Има еуфория къде ще бъде Европейското първенство. Това е добър знак. Мисли се за следващото лято, а тепърва приключи това лято", заяви Грозданов. Жребият за Европейското първенство отреди България да е в група със Северна Македония, с Полша, Украйна, Португалия и Израел.

"Като софиянец мога да кажа, че е мечта да играеш у дома. Имах възможността два пъти да имаме домакинство в София, но и двата пъти бях контузен. С националния отбор не съм играл официален турнир в София. За мен ще бъде преживяване, защото всички приятели, семейство могат да дойдат. От друга страна, Варна е страхотен град, както и Бургас. Един от любимите ми градове в България е Варна. И там би било много хубаво. Има уникална публика. Поздравявам феновете специално", каза още капитанът на България Алекс Грозданов.

