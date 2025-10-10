Войната в Украйна:

"Има лека ръка, щастлив съм!": Един от "сребърните" герои на България с усмивка за жребия за Европейското по волейбол

10 октомври 2025, 16:40 часа 252 прочитания 0 коментара

Капитанът на националния отбор по волейбол на България Алекс Грозданов коментира жребия за предстоящото Европейско първенство през 2026 година. Страната ни попадна в група "В", където е действащият европейски шампион Полша. Освен това, в групата са още отборите на Северна Македония, Украйна, Португалия и Израел. Турнирът ще се проведе от 10 до 27 септември 2026 г., като мачовете от потока ще се изиграят в България - Варна или София.

Алекс Грозданов се пошегува с Дамян Колев

"Прочетох няколко мнения, че това е една от най-трудните групи. Наясно сме, че за да стигнем най-високото ниво, трябва да минем през най-добрите, за да станем най-добрите. Не се притеснявам, щастлив съм! Групата е добра. Дамян Колев си е свършил работата при тегленето на жребия. Има лека ръка. Доволен съм!", каза с усмивка капитанът на "лъвовете" ексклузивно пред камерата на Actualno.com.

ОЩЕ: Капитан на България, но и звезда на клубния си тим: Алекс Грозданов е готов за подвизи в Шампионска лига (ВИДЕО)

Алекс Грозданов

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Грозданов се пошегува с Дамян Колев, тъй като либерото беше участник в жребия в Бари от българска страна. Иначе останалите предварително обявени градове, които трябва да приемат мачовете от първенството са: Торино, Милано, Модена, Неапол, Тампере и Клуж-Напока, а държавата ни ще бъде домакин на Европейско първенство по волейбол при мъжете за пети път.

Централният блокировач Грозданов коментира и набралата популярност в общественото пространство тема за домакинството на предстоящото Европейско първенство. Кметът на София Васил Терзиев изрази желание столицата да приеме големия форум, но официално решение все още не е взето (подробности четете в линка).

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Национален отбор по волейбол Европейско първенство по волейбол Алекс Грозданов
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес