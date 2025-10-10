"Има лека ръка, щастлив съм!": Един от "сребърните" герои на България с усмивка за жребия за Европейското по волейбол

Капитанът на националния отбор по волейбол на България Алекс Грозданов коментира жребия за предстоящото Европейско първенство през 2026 година. Страната ни попадна в група "В", където е действащият европейски шампион Полша. Освен това, в групата са още отборите на Северна Македония, Украйна, Португалия и Израел. Турнирът ще се проведе от 10 до 27 септември 2026 г., като мачовете от потока ще се изиграят в България - Варна или София.

Алекс Грозданов се пошегува с Дамян Колев

"Прочетох няколко мнения, че това е една от най-трудните групи. Наясно сме, че за да стигнем най-високото ниво, трябва да минем през най-добрите, за да станем най-добрите. Не се притеснявам, щастлив съм! Групата е добра. Дамян Колев си е свършил работата при тегленето на жребия. Има лека ръка. Доволен съм!", каза с усмивка капитанът на "лъвовете" ексклузивно пред камерата на Actualno.com.

Грозданов се пошегува с Дамян Колев, тъй като либерото беше участник в жребия в Бари от българска страна. Иначе останалите предварително обявени градове, които трябва да приемат мачовете от първенството са: Торино, Милано, Модена, Неапол, Тампере и Клуж-Напока, а държавата ни ще бъде домакин на Европейско първенство по волейбол при мъжете за пети път.

Централният блокировач Грозданов коментира и набралата популярност в общественото пространство тема за домакинството на предстоящото Европейско първенство. Кметът на София Васил Терзиев изрази желание столицата да приеме големия форум, но официално решение все още не е взето (подробности четете в линка).