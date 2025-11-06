Българският лъв Алекс Николов е №1 в Италия, посвети приза на любимата си

Една от големите надежди на българския волейбол Александър Николов продължава своето шоу в Италия, което заслужено му носи награди! Родният талант бе избран за най-полезен играч в местната Суперлига за месец октомври. Той отбеляза 96 точки в първите четири мача на тима си - 80 точки през октомври. В този период големият син на Владимир Николов бе отличен за най-полезен и в два мача - при победите над Гротадзолина в първия кръг и над Тренто в третия.

Алекс Николов е №1 в Италия за месец октомври

В общото класиране за реализатор българинът за момента е на второ място след белгиеца Фере Регерс. "Доволен съм от начина, по който започнахме сезона с Кучине Лубе Чивитанова. Наградата за най-полезен играч ме прави горд, тъй като тя е резултат на много жертви и работа. Това е значителна награда, който посвещавам на приятелката си Юлия, и е заслуга също на съотборниците ми. На тях им благодаря за подкрепата. За мен това е допълнителен стимул да давам най-доброто, което ще опитам и в мача срещу Верона в неделя", коментира Николов пред сайта на клуба.

Simply unstoppable 🔥 @alex11nikolov è l’MVP del mese di ottobre 👑 #esserelube #creokitchens #cucinelube Posted by LUBE Volley on Thursday, November 6, 2025

Междувременно стана ясна програмата на националния отбор по волейбол на България за груповата фаза на Евро 2026. "Лъвовете" започват с двубой срещу Република Северна Македония на 9 септември и завършват с дерби, в което ще премерят сили с Полша на 16 септември. Страната ни ще бъде един от четирите домакина на Европейското първенство догодина, което ще се проведе между 10 и 27 септември още в Италия, Финландия и Румъния.

