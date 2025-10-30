Скръбна вест! Почина национал по волейбол, играл наскоро с България

Волейболният национал на Иран Сабер Каземи, който преди няколко месеца игра срещу България в Лигата на нациите, почина на 26-годишна възраст. Той си отиде, след като припадна по време на тренировка след спиране на сърдечния ритъм. Каземи прекара две седмици в кома, като лекарите се бореха за живота му, но не са успели да го спасят. Трагичната новина съобщиха от Иранската федерация по волейбол.

Почина един от националите по волейбол на Иран

На Каземи му прилоша по време на възстановителна тренировка на неговия клуб Ал Раян от Катар. Той изгубил съзнание на терена, като веднага е бил хоспитализиран. Първоначално той бе приет в болница в Катар, а след това бе преместен в Техеран. В последните дни обаче състоянието му се е влошило, а на 29 октомври от болницата обявиха за неговата смърт.

🔻کمیسیون پزشکی، مرگ مغزی صابر کاظمی را تأیید کرد کمیسیون پزشکی مرگ مغزی صابر کاظمی ملی پوش سابق والیبال ایران را تایید... Публикувахте от Iran Volleyball Federation в Сряда, 29 октомври 2025 г.

От Иранската волейболна федерация съобщиха, че са загубили не само един от основните си волейболисти в националния отбор, но и човек, който е символ на смирение, надежда и решителност, пише bTV. Сабер Каземи спечели злато на Азиатското първенство в Япония през 2021 г., а също така стана двукратен шампион на Азиатските игри през 2018 и 2022 г. Той игра срещу България през юни тази година в мач, спечелен от Иран с 3:0 в Лигата на нациите.

Поклон пред паметта му!