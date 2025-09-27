Войната в Украйна:

Ето кой ще се изправи срещу България за световната титла

По-рано днес националният отбор на България по волейбол се класира на финала на Световното първенство. Лъвовете победиха Чехия на полуфинала с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини чакаха резултата от другия полуфинал. Там сили премериха настоящият световен шампион Италия и европейският шампион Полша. Това беше повторение на финала на Световното първенство през 2022 г., когато италианците победиха с 3:1.

Финалният съперник на България ще бъде Италия

Изходът от този мач беше идентичен, след като италианците отново взеха победата. Но сега бяха още по-безапелационни. Италия победи Полша с 3:0 (25:21, 25:22, 25:23) и се класира за финала, където ще защитава титлата си срещу България. Пътят на италианците по пътя към финалния сблъсък беше интересен, след като завършиха втори в своята група със 7 точки. Там те записаха две победи – с по 3:0 срещу Алжир и Украйна. А между двете победи загубиха от Белгия с 2:3.

Национали по волейбол

В елиминационните мачове на Италия и България имаше голяма разлика

През всички фази на елиминация Италия премина без колебания. Три последователни победи с по 3:0 срещу Аржентина, Белгия и Полша, съответно на 1/8-финал, 1/4-финал и полуфинал. Българските лъвове не бяха толкова безапелационни, но показаха дух, желание и хъс, с които си осигуриха не просто участие на финала, а и сериозен шанс да го спечелят. Те прегазиха Португалия с 3:0 на 1/8-финала, обърнаха САЩ от 0:2 до 3:2 в драматичен 1/4-финал и победиха Чехия с 3:1 на полуфинала. Вече стана ясно и кога и къде ще можем да наблюдаваме финалния сблъсък.

Николай Илиев
