Велика България! "Лъвовете" сразиха Чехия и ще играят финал на Световното по волейбол!

Велико! Националният отбор по волейбол на България ще играе на финал на Световното първенство във Филипините! "Лъвовете" победиха по категоричен начин с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) селекцията на Чехия и ще се борят за титлата в неделя. Това е първи финал за Българи от 55 години насам. Вторият полуфинал, който ще определи другия участник във финала в неделя, ще противопостави последните два световни шампиона - Полша и Италия, и ще започне от 13:30 часа българско време.

България започна в състав Симеон Николов, Аспарух Аспарухов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков и Дамян Колев-либеро. От другата страна на мрежата Чехия заложи на Лубош Бартунек, Патрик Индра, Лукаш Вашина, Ян Гълъбов, Адам Зайчек, Антонин Климеш и Милан Моник-либеро.

Организирани "лъвове" взеха предимство в първата част

Двата тима започнаха точка за точка. За първи път "лъвовете" поведоха след пет изиграни точки, когато Аспарух Аспарухов атакува по правата за 3:2. Малко след това Алекс Николов заби за 6:6, а след това направи ас за 7:7. По-малкият му брат Симеон Николов използва запазената си марка, за да изведе България напред със следващата си точка. Нашите момчета набраха скорост и успяха да вземат предимство с 13:10. Тогава треньорът на Чехия взе прекъсване. Съперникът се съвзе от моментния крах и успя да върне равенството - 15:15.

🇧🇬 Alex ve Moni Nikolov kaldıkları yerden devam ediyor pic.twitter.com/nzTXcG1VUv — Vsever 2.0 🏐 (@Temmzvolley) September 27, 2025

"Лъвовете" взеха следващите две точки, но благодарение на тежкия сервис на Климеш стана 17:17. Алекс Николов не успя да вкара сервиса си и Чехия повее 19:18, но веднага след това българите си върнаха предимството. Добра блокада на Мартин Атанасов и Алекс Николов даде шанс на България да се откъсне в резултата - 21:18. Симеон пък пусна технично за 22:18. Мартин Атанасов атакува по блокадата от зона 4 и 23:19. Аспарух Аспарухов не пропусна шанс да направи 24:20, а Алекс Грозданов заби, за да сложи край на първата част с 25:20.

Чехите се възползваха от българските грешки и с по-добра ефективност взеха втория гейм

Доброто разпределени продължи от началото през втората част, като Мони Николов добре разкъса блокадата за първата точка в полза на България. Аспарухов също остана солиден в атака и заби за втора точка, а страхотен сервис на Алекс Николов даде преднина с 3:1. Добра блокада на чехите попречи на "лъвовете" да се откъснат напред в резултата и донесе 3:3. Прецизно подаване на Симеон позволи на Грозданов да атакува и да направи 6:5, но съперникът отговори с добре организирана атака за 6:6. Липса на концентрация позволи на Чехия да поведе за първи път с 8:7, но Алекс Николов неутрализира блокада от трима при следващото разиграване.

Отборът на Чехия се задейства и дръпна две точки напред чрез Ян Гълъбов, а след това Зайчек пусна покрай българската блокада за 12:9. Алекс Николов се справи със съперниковата защита за 12:10. Лукаш Вашина видя възможност да забие и не пропусна за 13:10, след което последва прекъсване. След него България върна две точки, но Чехия запази преднината си от три точки. Нападение от втора линия на Вашина осигури 17:14, но братята Николови си взаимодействаха добре, за да върнат една точка. След това Грозданов отбеляза ас.

Александър Николов успя да отбележи за 17:18 от много трудна ситуация, но грешка при следващия сервис запази аванса на чехите. Страхотна атака на по-големият от братята намали разликата, но Патрик Индра отново преодоля родната блокада за 20:18. "Лъвовете" преодоляха трудния момент и успяха да се съвземат от чешкия натиск, за да вземат следващите две точки и да изравнят - 20:20. След кратко прекъсване играта тръгна точка за точка, но директна точка от сервис даде предимство на Чехи с 23:21. В този момент Джанлоренцо Бленджини взе тайм аут за България. Мощна атака на Аспарухов намали разликата, но Гълъбов успя да преодолее двойната блокада за 24:22. Алекс Николов запази шансовете на "трикольорите" в тази част, но Чехия все пак взе втория гейм с 25:23.

България поведе за втори път в 1/2-финала

Чешкият диагонал Патрик Индра, който изигра много силен втори гейм, осигури първата точка за Чехия в третата част. Добра защита на Мони Николов и последвал ас от него изведе България напред с 2:1. Мощна атака на Аспарухов и добра реакция на Преслав Петков помогнаха за 4:3, но директна точка от сервис на Индра позволи на Чехия отново да изравни за 5:5. Ян Гълъбов изведе съперник напред, но Алекс Николов не му позволи да се откъсне в резултата. Грозданов и Атанасов направиха невероятна блокада, за да отразят чешката атака за 7:7. Индра бе безгрешен при единична блокада и изведе Чехия напред с 9:7.

Мартин Атанасов прехвърли тройната блокада на Чехия и върна равенството - 11:11. Николов взе нещата в свои ръце и демонстрира добра техниха за следващата точка. Той отново се изяви с умна игра, за да изведе България напред с 13:12, а след това с мощна атака и 14:12. Ян Гълъбов спря българския устрем, но Николов отново проби чешката защита за 15:13. Последва грешка от сервис на Аспарухов, но Николов го покри и отново спечели точка за България - 16:14. Двойна блокада срещу Индра позволи на "лъвовете" да натрупат преднина от три пункта, която предизвика прекъсване от страна на чешкия лагер. Последваха грешки от сервис на двата отбора, след което Аспарухов атакув успешно за 19:17.

Братята Николови отново показаха отлично разбирателство, като Мони пусна за Алекс и той заби за 20:18. "Трикольорите" обаче допуснаха трета поредна грешка от сервис. Това не им попречи да запазят преднината си от две точки, а Александър Николов добави още една към аванса ни. След този важен момент чешкият селекционер отново взе прекъсване. Аспарухов показа увереност и рискува при тройна блокада на чехите. Това даде резултат, тъй като България поведе с 23:20. Грешка на Индра направи резултата 24:20, но последва още един сервис в мрежата на Аспарухов. България успя да спечели едно от най-дългите разигравания, когато Алекс Николов заби за 25:21 и осигури третия гейм за България.

🔥🔥



🇧🇬Alex Nikolov vs 🇨🇿CZE (ilk 3 set)



24 PTS

%63 21/33

1 BLOK 2 ACE

+18 WL



📍Bulgarlar 2-1 öne geçti 🇧🇬25:21🇨🇿 pic.twitter.com/XkJmGIBJnd — Vsever 2.0 🏐 (@Temmzvolley) September 27, 2025

България не се пропука в решаващия гейм

Чехите първи отбелязаха в четвъртия гейм, който тръгна точка за точка. Срещата продължи така до 5:5, когато съперникът взе нещата в свои ръце и се откъсна със 7:5. Добра защита, последвана от ас на Александър Николов върнаха България - 7:7. Брейк точка позволи на Чехия да излезе отново напред в резултата - 9:8. Тройна блокада не спря по-големият брат, а след това по-малкият наказа от сервис, за да изведе "трикольорите" напред с 11:10. Чехия успя да се върне до 12:12. Към този момент отборът ни имаше 22 грешки от сервис срещу 9 на съперника. Симеон Николов се задейства в този гейм и изигра ключова роля за това България да поведе с 15:14.

Чешката блокада се пропука в ключов момент и позволи на "лъвовете" да вземат преднина от две точки за 18:16. Последва прекъсване за съперник, което му позволи да се съвземе и момента и да се върне до 19:18. Лишек обаче допусна грешка и "лъвовете" увеличиха преднината си до 20:18. Мартин Атанасов със силен сервис доближи страната ни до успеха, но Чехия успя да се възстанови до 21:20. Безгрешен Александър Николов отбеляза 30-а си точка в срещата за 23:20. Отново той атакува успешно за 24:21, а грешка на Чехия класира България на финала!

Преди мача

България излезе от много трудна група, в която мери сили с отборите на Германия, Словения и Чили. Впоследствие "лъвовете" не оставиха шансове на Португалия в 1/8-финалната фаза, като впечатление направи самочувствието на целия отбор. На 1/4-финалите нашите момчета показаха на света, че са едни от най-добрите, правейки невероятен обрат срещу една от водещите страни. България падаше с 0:2 гейма, когато Алекс Николов се прероди и вдъхнови "лъвовете" за обрат с 3:2 (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13).

