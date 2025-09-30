Втори задържан за взрива на "Северен поток"

В Полша беше задържан украинецът Владимир Журавльов, за когото Германия издаде заповед за ареста му по подозрение за взривяването на Северен поток, съобщи полското радио RFM24 с позоваване на адвоката на задържания. Мъжът е бил задържан в Прушков и сега е прехвърлен в Окръжната прокуратура във Варшава, отбелязва RFM24. Очаква се процедурата по екстрадиция да започне скоро.

Владимир Журавльов е украински инструктор по гмуркане, посочват в съвместно разследване германски медии. Името му е известно, тъй като той стана първият заподозрян за атентата над "Северен поток", а заповед за ареста му беше издадена още през 2024 г. Тогава той живееше в Полша, но местните власти отказаха да го екстрадират. В резултат на това той е напуснал територията на ЕС, отбелязват разследващите.

Журавльов е вторият арестуван за атентата срещу "Северен поток" след Сергей Кузнецов, който беше задържан през лятото в Италия. ОЩЕ: Арестуваният за взрива на "Северен поток" украинец е на крачка да бъде екстрадиран в Германия

Снимка: iStock

Пълният списък на заподозрените за взрива на "Северен поток"

Германските медии посочват имена на шестима души, за които следователи от германската федерална прокуратура са издали заповед за арест.

Групата се е състояла от опитни водолази, които работят в студена вода на дълбочина 80 метра. Те са използвали най-малко четири възривни устройства на тръбопровода - до 30 кг всяко. Диверсантите са използвали яхтата-ветроход "Андромеда", върху който са оставили следи, включително ДНК. Това е позволило на германските следователи да стигнат до Кузнецов.

Сергей К., който преди това беше задържан в Римини, Италия. Той е на 49 години и е работил в СБУ. Както WSJ писа, мъжът също е пенсиониран капитан от Въоръжените сили на Украйна. Италианският вестник Corriere della Sera назова името на задържания. Според мдията, това е 49-годишен бивш офицер от СБУ с ранг капитан Сергей Кузнецов. Ръководил е диверсионна група от шест души. Италианската информационна агенция ANSA писа, че Кузнецов отхвърли повдигнатите срещу него обвинения и заяви, че е бил в Украйна по време на саботажа. ОЩЕ: Атаката срещу "Северен поток": Списък на саботьорите и тяхната роля

Всеволод К. е украински военен, който изчезна във войната с Русия през 2024 г. - на 52 години. Преди да бъде изпратен на фронта, той се обучава в Германия.

Юри Т. е капитанът на палубата. Опитен ветроходец родом от Одеса, участвал в големи регати.

Валерия Т. е 40-годишна гмуркачка, украинска рекордьорка по дълбоководно гмуркане (104 метра). Източници на германски издания заявиха, че тя е убедила групата да извърши саботажа, макар времето да е било лошо.

Евгений У. е водолаз, преподавател в същото водолазно училище в Киев като Валерия Т. и Владимир Журавльов. Германските медии, позовавайки се на данни от разследването, пишат, че първоначално той е бил член на друга диверсионна група, която е трябвало да взриви "Турски поток", но по неизвестни причини саботажът не е извършен.

Германските следователи също "много биха искали да говорят" с 41-годишния Рустем А., пише Die Zeit. Той е бизнесмен, собственик на няколко фирми, сред които свинеферма и завод за термопомпи. Чрез една от фирмите му е платена яхта, на която са доставени експлозиви до мястото на саботажа. Германски журналисти дори отишли в Киев, за да разговарят с Рустем К., но той отказал. ОЩЕ: Украинец е арестуван в Италия заради взрива на "Северен поток"