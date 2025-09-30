Първи думи на волейболистите ни: Това няма да ни е първо такова посрещане

Още не сме съумяли да осмислим това, което постигнахме. Бяхме се изолирали от медиите. Но след загубения финал в съблекалнята си казахме, че нямаме търпение за европейското първенство догодина. Това заяви капитанът на националния ни отбор по волейбол Александър Грозданов пред БНТ от Истанбул.

"Много сме радостни и много горди - с високо вдигната глава дори след загубения финал", каза и звездата ни Александър Николов. "Това няма да ни е първо такова посрещане", убеден е той, явно имайки предвид, че няма да остане единствено голямо посрещане.

Братът на Александър - Симеон, сподели, че присъствието на родителите ми в Манила им е помогнало и ги е мотивирало още. "Много се радваме, че го направиха"

Треньорът на волейболните национали Джанлоренцо Бленджини определи като основен ключ за успеха отборния дух на момчетата като желание да се развиват, да се борят и да побеждават. "До последния ден на първенството тяхното отношение към целия процес беше изключително", заяви италианският специалист. Според него, сега идва по-трудното - да се запази нивото, да не се променят интензивността на работата и отношението.

