Войната в Украйна:

Спортните герои на България се завърнаха у дома! (ВИДЕО+СНИМКИ)

30 септември 2025, 10:38 часа 449 прочитания 0 коментара
Спортните герои на България се завърнаха у дома! (ВИДЕО+СНИМКИ)

С червен килим и с гвардейска рота бяха посрещнати националите по волейбол на България при посрещането им на летище "Васил Левски" в София. Националите се прибраха с полет от Истанбул с правителствения самолет Еърбъс А319, където по-рано тази сутрин бяха посрещнати от министъра на младежта и спорта Иван Пешев. 

Националите по волейбол бяха посрещнати с червен килим и гвардейска рота

В неделя националният отбор на България, воден от селекционера Джанлоренцо Бленджини, завоюва сребърните медали на Световното първенство за мъже във Филипините. Страната ни отново се добра до второто място в света 55 години по-късно след сребърните медали през 1970-та.

Алекс Грозданов

Първи от самолета слязоха президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, старши треньорът Джанлоренцо Бленджини, както и капитанът Алекс Грозданов. Сред посрещачите бе заместник министър-председателят Атанас Зафиров, както и координаторът на националните отбори Николай Иванов.

Национален отбор по волейбол

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

До ВИП-изхода на Терминал 1 на летище "Васил Левски" бяха допуснати само около стотина души - предимно роднини на волейболистите и журналисти.

ОЩЕ: Отнеха наградата на Алекс Николов, която заслужаваше най-много от всички на Световното

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Национален отбор по волейбол световно първенство по волейбол информация 2025
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес