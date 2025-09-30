Спортните герои на България се завърнаха у дома! (ВИДЕО+СНИМКИ)

С червен килим и с гвардейска рота бяха посрещнати националите по волейбол на България при посрещането им на летище "Васил Левски" в София. Националите се прибраха с полет от Истанбул с правителствения самолет Еърбъс А319, където по-рано тази сутрин бяха посрещнати от министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

В неделя националният отбор на България, воден от селекционера Джанлоренцо Бленджини, завоюва сребърните медали на Световното първенство за мъже във Филипините. Страната ни отново се добра до второто място в света 55 години по-късно след сребърните медали през 1970-та.

Първи от самолета слязоха президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, старши треньорът Джанлоренцо Бленджини, както и капитанът Алекс Грозданов. Сред посрещачите бе заместник министър-председателят Атанас Зафиров, както и координаторът на националните отбори Николай Иванов.

До ВИП-изхода на Терминал 1 на летище "Васил Левски" бяха допуснати само около стотина души - предимно роднини на волейболистите и журналисти.

