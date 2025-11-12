Любопитно:

Няма кой да спре тима на Мони Николов в Русия! 6 от 6 за Локомотив Новосибирск (ВИДЕО)

12 ноември 2025, 16:15 часа 321 прочитания 0 коментара

Отборът на големия ни волейболен талант Симеон Николов - Локомотив Новосибирск, постигна шести пореден успех в Суперлигата на Русия! Възпитаниците на треньора Пламен Константинов надиграха с 3 :0 (28:26, 25:18, 25:19) Белогорие у дома в “Локомотив Арена” пред 5000 зрители. Те продължават да оглавяват класирането, като до момента имат само един загубен гейм. 18-годишният български разпределител изигра цял двубой и финишира с 4 точки.

6 от 6 за Мони Николов

При първия мачбол при резултат 24:18 Симеон Николов бе много близо до директен ас от сервис, но топката падна на сантиметри извън очертанията на терена. Веднага след това и играч на Белогорие сбърка от начален удар, което сложи край на мача.

В предишните пет кръга от руската Суперлига Симеон Николов и Локомотив Новосибирск записаха четири чисти победи с по 3:0. В предишния – 3:0 срещу Динамо-ЛО Сосновий Бор. В четвърти кръг - 3:0 срещу Газпром Юрга. В третия кръг – отново 3:0, този път срещу МГТУ. Именно след тази победа Локо излезе на върха в шампионата. Във втория кръг записа победа с 3:1 над Динамо-Урал и в първия – с 3:0 над Кузбас Кемерево.

В следващия кръг на Суперлигата Локомотив ще бъде домакин на Нова Новокуйбишевск, е седмица по-късно тимът на Симеон Николов ще гостува на силния отбор на Зенит-Казан, който също е само с победи до момента.

Джем Юмеров
