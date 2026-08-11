Вицепремиер на Мицкоски: Няма нищо тайно - няма да приемем български диктат

Няма нищо тайно. Правителството заема ясна и твърда позиция, че няма да приеме конституционни промени под български диктат – заяви вицепремиерът и министър на транспорта Александър Николоски в предаването „Тема на деня“ по телевизия „Сител“, предаде "Инфомакс". Той отново заговори за блокада от София, въпреки че става въпрос за европейска преговорна рамка, на която югозападната ни съседка се е съгласила доброволно и която отказва да изпълни вече четвърта година.

Запитан за състоянието на преговорите с България, Николоски заяви, че има наследено споразумение, подписано от предишното правителство.

"Основният проблем е, че те са сключили сделка, която не са били в състояние да изпълнят", казва още Николоски.

Нормално е да има комуникация с България

„Нормално е двете страни да комуникират; в това няма нищо тревожно. Важното е – и ние държим на това и ще гарантираме, че ще се случи – ако бъде намерено решение, то да се вписва в рамките на принципите, споделяни от ВМРО-ДПМНЕ и правителството. Ако тези принципи не бъдат спазени, тогава няма да има решение. Не мога да го кажа по-просто от това“, заяви Николоски.

На въпрос какво е различно сега в сравнение с миналата година по отношение на преговорите с България, Николоски заяви, че не вижда нищо различно. ОЩЕ: Тайни разговори: Муцунски лобира срещу България, страх го е от провал