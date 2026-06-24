Огромна победа: България отмъсти на световния шампион Италия след страхотен обрат

В първия си мач от втората седмица от волейболната Лига на нациите 2026 отборът на България се изправи срещу този на световния шампион Италия. "Лъвовете" загубиха именно от "адзурите" на световния финал във Филипините през 2025 г., като това беше първата среща между двата тима след онзи мач. Италия поведе със спечелен първи гейм, но България веднага отвърна на удара. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини изравниха, а след това обърнаха резултата до 2:1 в своя полза. Италианците успяха да се върнат в мача, а в решаващия гейм "лъвовете"надделяха с 15:9.

Италия поведе, но България изравни

Първият гейм вървеше равностойно, но Италия успя да наложи своята игра и стигна до разлика 20:14. До последното разиграване двата тима си размениха по 4 точки, като блокада на Алекс Николов дори спря първия геймбол на "адзурите". Но те взеха своето още със следващата точка и спечелиха с 25:18. Във втория гейм "лъвовете" поведоха, карто стигнаха до разлика 16:19. Италианците успяха да настигнат нашите момчета, като резултатът беше 19:16 за нас. Но след това България затвори гейма и спечели с 25:20.

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България стигна до обрат в третия гейм, но Италия се върна в мача

Третият гейм започна равностойно, като през голяма част от времето България и Италия бяха разделени от само една точка. Запоследно това се случи при 16:15 за "лъвовете", след което те дръпнаха напред. В края на третата част италианците настигнаха българите, но възпитаниците на Бленджини стигнаха до обрата с 25:23. Но за жалост в четвъртия гейм Италия се върна в мача. Точните вървяха равностойно, като България изоставаше само с 16:18. Но силна серия на Италия доведе резултата до 21:16 в полза на "адзурите". България успя да върне няколко точки, но в крайна сметка загуби в четвъртата част с 19:25.

България/Италия надделя в решаващия гейм

Тайбрекът вървеше равностоен до 5:5, след което България взе нещата в свои ръце. Резултатът набъбна до 12:7 в полза на "лъвовете". В послендите решаващи разигравания Италия върна няколко точки, но възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини не сбъркаха и взеха победа с 15:9.

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