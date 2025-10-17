Войната в Украйна:

Казаха причината за взрива в Букурещ, жертвите вече са три (ВИДЕО)

17 октомври 2025, 13:20 часа 569 прочитания 0 коментара
Най-малко трима души са загинали и 13 са ранени при експлозия в жилищен блок в румънската столица Букурещ, съобщи румънската служба на Радио Свободна Европа/Радио Либърти, цитирана от БГНЕС. Кметът на Букурещ Стелиан Буждувяну заяви, че експлозията най-вероятно е причинена от изтичане на газ. Най-вероятната причина за експлозията е газов теч, заяви от своя страна и шефът на спасителните служби Раед Арафат, без да дава повече подробности. „Сградата е изложена на риск от срутване, поради което пожарникарите я евакуират напълно“, каза той пред телевизионните канали на мястото на инцидента. Той добави, че властите са решили да затворят района, като го считат за опасен.

Мислех, че ни бомбардират

„Мислех, че ни бомбардират“, сподели един свидетел пред местните медии, докато други казаха, че са помислили, че става земетресение.

Двама от хоспитализираните са в тежко състояние, според властите. Експлозията е повредила и прозорците на близката гимназия, която е била евакуирана.

Някои ученици са били ранени, посочи инспекторатът на училището в Букурещ, без да посочи колко.

Има пострадали ученици

„Учениците, които са получили леки наранявания, са получили медицинска помощ в школата и впоследствие са били взети от родителите си“, се казва в изявлението.

Силата на експлозията е срутила подовете на два етажа на седеметажната сграда и е счупила прозорци в близка училищна сграда. В ход е издирване на хора, които може да са заклещени под развалините.

Припомняме, че по-рано днес от Департамента за извънредни ситуации информираха, че експлозията в сектор 5 е засегнала апартаменти между първия и петия етаж на осеметажен блок.

Спасиана Кирилова
