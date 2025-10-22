Силен дебют за още един български волейболист - стана MVP още в първия си мач в елита на Франция!

Войната в Украйна:

Една от младите волейболни звезди на България - Венислав Антов, направи много силен дебют в елита на френското първенство по волейбол. Диагоналът изригна с 26 точки при победата на неговия клуб Туркоан с 3:2 като гост на Ница. Срещата бе изключително оспорвана, като в отделните части се разви с резултати 22:25, 26:24, 25:23, 16:25, 15:11, а Антов имаше основна заслуга за успеха и съвсем закономерно бе избран за най-полезен играч в срещата и получи наградата за MVP.

Юношата на Левски показа отлична ефективност, като направи и един успешен блок в срещата. 21-годишният волейболист, който преди няколко седмици спечели сребърен медал с отбора на България от Световното първенство във Филипините, сега продължава кариерата си на клубно ниво във френския волейбол. В същия шампионат се състезава и друг юноша на Левски - Владимир Гърков. Той пък помогна за успеха на Сен Назар над Поатие у дома с резултат 3:2 (11:25, 25:21, 24:26, 25:23, 25:13).

Клубният волейбол е в ход и в други първенства, като Симеон Николов също тръгна мощно в новия си клуб в Русия. В руския шампионат ще играе и ветеранът Матей Казийски. Вниманието обаче е насочено към Мони Николов, който още в първия кръг успя да влезе сред най-добрите играчи в руското първенство. А неговият брат Алекс Николов също тръгна мощно в Италия за тима на Кучине Лубе Чивитанова с победа с 3:1 над Гротазолина, където пък играят други двама българи - Георги Татаров и Илия Петков.

