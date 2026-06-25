Синът на легенда от "златното поколение" на България направи първата си голяма стъпка в кариерата

Един от най-известните български волейболисти през последните година Теодор Салпаров вече остави своята след в спорта, но наследството му на терена продължава. Легендата на "лъвовете" обяви, че синът му Георги Теодоров Салпаров е тръгнал по неговите стъпки и е направил първата голяма крачка в кариерата си. 19-годишният талант, който играе като външен нападател, е подписал договор с Университета Тускулум, чийто отбор ще представлява от следващия сезон.

Георги Салпаров ще играе в САЩ

Синът на легендарното ни либеро ще замине за Тенеси, САЩ, със сериозен опит във визитката си. До този момент той бе част от редиците на един от водещите клубове в България - Левски София. Освен това Салпаров бе неизменен участник в младежките национални отбори на страната ни. През 2022 година той стана топ реализатор на отбора си, а през миналата 2025 бе избран за най-полезен играч на "сините". От новия му клуб го виждат като завършен играч със силни атакуващи способности и състезателен дух.

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Иначе баща му Теодор Салпаров е сред най-добрите ни състезатели, ако не и най-добрият, на позицията либеро. Той прекара над 20 години в професионалния спорт, в които се превърна в безспорен любимец на публиката. Преди известно време той сложи край на кариерата си. Наскоро Салпаров обяви, че ще отпразнува знаменитата си кариера с грандиозен бенефис. Събитието ще се състои на 5 септември, четири дни преди началото на Европейското първенство по волейбол в София. На него ще присъства редица легенди от "златното поколение" на България, от което Теди Салпаров беше част.

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