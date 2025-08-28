Войната в Украйна:

След историческия срам на националките по волейбол на Мондиал 2025: Член на УС призова за оставки

Вчера националният отбор на България за жени отпадна от Световното първенство по волейбол. Родните представителки загубиха с 1:3 (22:25, 14:25, 25:22, 18:25) срещу Испания в последния си мач от шампионата, който се провежда в Тайланд. По този начин те приключиха участието си с три поредни загуби и на четвъртото последно място в Група "Е". Така България записа най-слабото си класиране на световни първенства, след като завършва на 27-а позиция.

От УС скочиха на координатора на националните отбори

Реакциите след големия срам не закъсняха. Новият член на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол и президент на волейболен клуб Люлин Деян Нинов призова за оставки. Той публикува позицията си в личния си профил във Фейсбук. Според Нинов представянето на "лъвиците" е резултат от колективната безотговорност на централата и е крайно време да се поеме такава. Той се обърна към координатора на националните отбори Николай Иванов, призовавайки го да се оттегли от длъжността си.

Нинов планира да направи това още в понеделник, като внесе докладна записка, в която ще изложи мотивите си за предприетото действие срещу Николай Иванов. Ето какво написа той: "В организацията на колективната безотговорност БФВ е крайно време вече да се поема такава… В качеството си на член на УС, в понеделник ще внеса искане за оставката на координатора на националните отбори заради този резил, заедно с доводите ми за нейното искане."

