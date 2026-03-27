Световен вицешампион с България е №1 на позицията си за сезона в Полша

Редовният сезон на волейболната полска Плюс Лига приключи, а едно българско име оглави интересна класация. Капитанът на националния отбор на България - Алекс Грозданов, който завоюва сребърен медал от Световното първенство във Филипините миналата година, затвърди позицията си сред най-добрите на своя пост в първенството. Родният волейболист, който играе в редиците на Богданка ЛУК (Люблин), завърши кампанията на първо място в класацията за най-добър блокировач.

Алекс Грозданов е блокировач №1 за редовния сезон в Полша

Грозданов приключи сезона с 69 директни точки от блок, което прави 0,69 отбелязани точки на гейм. Освен това той е записал и 71 успешни блокади или средно по 0,71 на гейм. Всичко това българинът е направил за 100 изиграни гейма в 25 мача в редовния сезон. На второто място след блока на шампиона Богданка се нарежда Лукаш Усович от Ястржембски Венгел. Неговата статистика е 65 точки от блок. Третата позиция в класацията е за Бартош Лемански от СКРА (Белхатов), койти има 61 точки.

Междувременно Грозданов и неговият тим претърпяха поражение от Пройект (Варшава) с 1:3 гейма в първия 1/4-финал от Шампионска лига. Мачът реванш ще се изиграе на 1 април, като Богданка се нуждае от победа с 3:0 или 3:1, за да стигне до "златен" гейм. Иначе в началото на година българският капитан отново стана №1 за своя клуб и му помогна да спечели първи трофей за 2026-а. Богданка триумфира за Купата на Полша, като това бе първи успех в историята на отбора в този турнир. На финала в Краков Богданка се наложи с 3:0 (25:15, 25:20, 25:20) гейма над Асеко Ресовия Жешув. Централният ни блокировач реализира 7 точки за своя тим, и грабна индивидуален приз за най-добър на своя пост в хода на надпреварата.

Преди да се присъедини към клуба си, Грозданов бе част от националния отбор на България, който завоюва исторически успех. "Лъвовете" се класираха на финал на Световното първенство във Филипините и отстъпиха единствено на селекцията на Италия, за да заслужат сребърните медали. Постиженията с националния отбор и на клубно ниво изстреляха Алекс Грозданов и в класацията на Международната федерация по волейбол (FIVB) за най-добрите волейболисти за 2025 година. Той завърши на престижната 8-а позиция. В класирането попаднаха още двама български играчи, триумфирали във Филипините.