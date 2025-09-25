Световно по волейбол НА ЖИВО: България - САЩ, следете 1/4-финала тук!

Националният отбор по волейбол на България излиза днес срещу тима на САЩ в двубой от 1/4-финалите на Световното първенство по волейбол за мъже 2025 във Филипините. Страната ни достигна до топ 8 на света за пръв път от 15 години насам, а сега ще опита да стигне дори по-далеч, класирайки се сред първите 4 на планетата. Двубоят започва в 15:00 часа българско време, като можете да следите развоя на мача България - САЩ НА ЖИВО в Actualno.com!

ЕТО КЪДЕ ДА ГЛЕДАМЕ БЪЛГАРИЯ - САЩ ПО ТВ

Очаквайте тук информация за развоя на срещата след 15:00 часа!

Преди 1/4-финала

България се представи на много високо ниво в груповата фаза на Световното първенство във Филипините и излезе като победител от група Е с актив от 8 точки. Страната ни записа чисти победи над Германия и Чили с по 3:0 гейма, а освен това успя да победи и Словения с 3:2 гейма, за да остане на първото място.

Това отреди на словенците да срещнат САЩ на 1/8-финалите, където американците се наложиха с 3:1 гейма. България пък се изправи срещу по-скромния тим на Португалия, като успя да го победи с 3:0 гейма. В осминафиналния двубой се видя мощната игра на "лъвовете" в атака, и особено на Александър Николов, който бе безпощаден при мрежата.

Сега България ще се изправи срещу далеч по-сериозен съперник в лицето на САЩ, а букмейкърите очакват равностоен двубой без изявен фаворит. "Лъвовете" допуснаха много грешки при начален сервис срещу Португалия - компонент, в който е нужно подобрение за мача със САЩ.