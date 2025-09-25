Оставиха зад решетките обвинен в два грабежа

Войната в Украйна:

25 септември 2025, 14:38 часа 254 прочитания 0 коментара
Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 26-годишен мъж за два грабежа, при които е използвана сила.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 14 септември 2025 г. около 05:50 часа на бул. „Андрей Сахаров“ в София, обвиняемият С.Е. отнел златен синджир и 520 евро от владението на чужденец, като обвиняемият е употребил сила за това

– избутал е мъжа и го е съборил на земята. На същия ден около 10:50 часа в ж.к. „Хаджи Димитър“, С.Е. отнел златен синджир от владението на възрастна жена, като й запушил устата и откъснал бижуто от врата й.

По случаите са образувани две досъдебни производства за престъпления по чл. 198, ал. 1 от НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“. С.Е. е задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка “задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Състав на съда се е съгласил с искането на прокурора и е наложил мярка “задържане под стража“ на С.Е.

