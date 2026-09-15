Вигенин: България няма нужда от нови експерименти

Евродепутатът застава зад Илияна Йотова, защото очаква тя да бъде достоен президент, който ще защитава българския интерес

„Искам България да има достоен президент, който разбира функциите на поста, добре осъзнава какво е национален интерес и умее да го защитава на международна сцена. Без колебание подкрепям Илияна Йотова, защото нямаме нужда от нови експерименти.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Евроопарламента Кристиан Вигенин в специалното студио на Дарик радио в Струсбург. Той отбеляза, че като член на Инициативния комитет за издигането й, застава зад Илияна Йотова с целия си професионален и политически път и с дълбокото осъзнаване какво е нужно на България.

„След години на експерименти и политически сътресения България има нужда от период на политическа и институционална предвидимост. Илияна Йотова е олицетворение на това“, аргументира се евродепутатът. Припомни, че познава Йотова и като политик, и като държавник, но и като човек, защото са работили заедно в БСП, след това и в Европейския парламент. „Илияна е почтен човек и аз нямам никакви колебания“, коментира Вигенин.

Той нарече грозна атаката срещу Йотова по повод случая с помилването на лишен от свобоода. „Ако така ще водим президентската кампания, вместо да търсим визии за държавата, да се вадят подобен тип нескопосани компромати, никой няма да спечели от това. Историята показва, че когато се прави опит изборите да бъдат спечелени с компромати, този, който ги вади, обикновено губи. Мисля, че и този път ще се случи така“, предупреди Вигенин.

„Помилването е специфично правомощие. То не е акт, с който човекът се амнистира. Присъдата е в сила, деянието е извършено. Това е възможност да бъде проявено милосърдие към човек с тежки здравословни проблеми. Ако впоследствие се оказва, че медицинската експертиза не отговаря на реалното му състояние, тогава трябва да видим как е изготвена тази експертиза и какви документи са били предоставени на вицепрезидента“, поясни Кристиан Вигенин по повод спекулациите по случая.

Той очерта важното очакване от бъдещия президент: „Не очаквам Илияна Йотова да постави под съмнение европейския консенсус. Но очаквам да поставя под съмнение правилността на решенията, които се вземат, и да поставя част от тях на дебат. Аз искам президент, който подхожда разумно и пречупва решенията през българския интерес.“

Евродепутатът съобщи, че държавният глава ще бъде гост на откриването на изложба в Европейския парламент в Страсбург, посветена на 150 годишнината от гибелта на Христо Ботев. Инициативата е на самия Кристиан Вигенин, а екип от УниБИТ е подготвил експозицията. „Идеите, зад които стои Ботев и заради които дава живота си, са абсолютно актуални и днес - свобода, справедливост. Ценности, за които 150 години вече говорим, но не винаги успяваме да постигнем. Ботев е една от истински европейските личности на България и с позициите си, и с творчеството си. Щастлив съм, че мога да бъда домакин на такава изложба в Европейския парламент“, коментира евродепутатът и добави, че това ще е един истински български ден в Страсбург, ден на гордост и патриотизъм.

По въпроса какви приоритети ще следва през новия сезон, Кристиан Вигенин посочи темите за изкуственият интелект и здравеопазването. Той си поставя за цел да допринесе Европа да бъде по-независима и да развива собствените си способности, както и да защити гражданите от неконтролируемото развитие на изкуствения интелект.

„Другата голяма тема е здравеопазването. Работим по сърдечносъдовите заболявания, кризата с медицинските работници, деменцията и увеличаването на средствата за здравеопазване в европейския бюджет. Това са теми, които са близки до всеки български гражданин“, акцентира Вигенин.

По повод очакванията от речта на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен евродепутатът изрази надежда тя да не се фокусира единствено върху отбраната, Украйна и страховете на хората. „Сигурността не е само оръжие, отбрана и граници. Сигурността е в работните места. Сигурността е за нашите деца, сигурни ли са те във виртуалното пространство. Сигурността е и в жилищата, могат ли младите хора да си позволят дом“, така очерта той своето разбиране по темата. Според него сигурността започва в дома. „Нека оттам да тръгнем и да създадем у всеки европейски гражданин, включително у всеки български гражданин, увереността, че европейските институции мислят и за него персонално“, каза в заключение Кристиан Вигенин.

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