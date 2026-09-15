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Босна и Херцеговина забрани на сръбския премиер да кацне в Сараево: Той пристигна с кола

15 септември 2026, 10:58 часа 351 прочитания 0 коментара
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Босна и Херцеговина забрани на сръбския премиер да кацне в Сараево: Той пристигна с кола

Босна и Херцеговина не е разрешила на самолета на сръбския премиер Джуро Мацут да лети и да кацне на територията на страната. За това алармира лидерът на босненските сърби и пръв приятел на Путин Милорад Додик в платформата Х. Причината за пътуването на сръбския премиер до Босна и Херцеговина е отбелязването на Деня на сръбското единство, свобода и национално знаме в Баня Лука - главен град на Република Сръбска, която е съставна част от Босна и Херцеговина. 

Причината за отхвърлянето на заявката е нарушение на протокола; самолетът е трябвало да кацне в 15:30 ч. в Босна и Херцеговина, а заявката за одобрение е пристигнала в 15:05 ч, пише босненският портал Klix.ba. 

Отказът обаче идва на фона на дипломатическо напрежение след погребението с военни почести на воннопрестъпника и палача хиляди бошняци Ратко Младич в родината му Сърбия. 

Реакциите

Милорад Додик нарече недопускането на самолета на Мацут политическата лудост и избликт на омраза от страна на босненските политици т. 

Според него с това си решение те са превишлии всякаква мярка.

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От своя страна премиерът Сърбия в технически мандат Джуро Мацут, заяви, че забраната за полети над въздушното пространство на Босна и Херцеговина (БиХ) няма да му попречи да отиде в Баня Лука.

Мацут потвърди, че след като му е било отказано разрешение за прелет, е решил да пътува по шосе.

„Ако не мога да отида със самолет, ще отида с кола. За мен е важно да бъда с нашия народ и да отбележим заедно Деня на сръбското единство, свобода и национално знаме, с достойнство и в мир“, каза Макут.

Освен всичко друго, той добави, че подобни решения предизвикват съжаление и са отражение на тези, които ги вземат, като подчерта, че Сърбия няма да отвърне с ескалация. „Няма да отговорим с повишаване на напрежението. Сърбия ще продължи да протяга ръка за сътрудничество и да уважава цивилизационните стандарти за свобода на движение и добросъседски отношения, да уважава другите, но и да пази и уважава това, което е нейно“, заключи Мацут. ОЩЕ: Доволен съм, че мина гладко": Вучич за погребението на военнопрестъпника Младич

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Ратко Младич Босна и Херцеговина Република Сръбска Милорад Додик Сърбия Джуро Мацут
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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