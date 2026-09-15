Босна и Херцеговина забрани на сръбския премиер да кацне в Сараево: Той пристигна с кола

Босна и Херцеговина не е разрешила на самолета на сръбския премиер Джуро Мацут да лети и да кацне на територията на страната. За това алармира лидерът на босненските сърби и пръв приятел на Путин Милорад Додик в платформата Х. Причината за пътуването на сръбския премиер до Босна и Херцеговина е отбелязването на Деня на сръбското единство, свобода и национално знаме в Баня Лука - главен град на Република Сръбска, която е съставна част от Босна и Херцеговина.

Причината за отхвърлянето на заявката е нарушение на протокола; самолетът е трябвало да кацне в 15:30 ч. в Босна и Херцеговина, а заявката за одобрение е пристигнала в 15:05 ч, пише босненският портал Klix.ba.

Отказът обаче идва на фона на дипломатическо напрежение след погребението с военни почести на воннопрестъпника и палача хиляди бошняци Ратко Младич в родината му Сърбия.

Реакциите

Милорад Додик нарече недопускането на самолета на Мацут политическата лудост и избликт на омраза от страна на босненските политици т.

Според него с това си решение те са превишлии всякаква мярка.

Политичком лудилу и изливима мржње бошњачких политичара мора доћи крај.

Одлуком да предсједнику Владе Србије Ђури Мацуту једнострано забране прелет, превршили су сваку мјеру.

На такву одлуку немају право.

Она није уставна.

Она не поштује конститутивност народа, Срба, Хрвата и… — Милорад Додик (@MiloradDodik) September 14, 2026

От своя страна премиерът Сърбия в технически мандат Джуро Мацут, заяви, че забраната за полети над въздушното пространство на Босна и Херцеговина (БиХ) няма да му попречи да отиде в Баня Лука.

Мацут потвърди, че след като му е било отказано разрешение за прелет, е решил да пътува по шосе.

„Ако не мога да отида със самолет, ще отида с кола. За мен е важно да бъда с нашия народ и да отбележим заедно Деня на сръбското единство, свобода и национално знаме, с достойнство и в мир“, каза Макут.

Освен всичко друго, той добави, че подобни решения предизвикват съжаление и са отражение на тези, които ги вземат, като подчерта, че Сърбия няма да отвърне с ескалация. „Няма да отговорим с повишаване на напрежението. Сърбия ще продължи да протяга ръка за сътрудничество и да уважава цивилизационните стандарти за свобода на движение и добросъседски отношения, да уважава другите, но и да пази и уважава това, което е нейно“, заключи Мацут. ОЩЕ: Доволен съм, че мина гладко": Вучич за погребението на военнопрестъпника Младич