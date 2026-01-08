Любопитно:

Часове по глупости: У нас религия и медиация, в Европа - AI, финанси и фалшиви новини

08 януари 2026, 08:38 часа 604 прочитания 0 коментара
Часове по глупости: У нас религия и медиация, в Европа - AI, финанси и фалшиви новини

В свой материал АР разказа за дългогодишната практика на Финландия децата и в детската градина, и в училище, да преминават през учебни часове за медийна грамотност. В специални часове финландските ученици се обучават да разпознават фалшиви новини и дезинформация, а отскоро в учебното съдържание са включени и часове по AI (изкуствен интелект), в които децата да идентифицират генерирано от изкуствен интелект съдържание.

Това е пътят към гражданско общество, което гледа критично на поднесената му информация, не се подава на fake news заблуди, игнорира жълтите медии и не купува лекарства за отслабване, защото е попаднало на клипче как някой известен ги "рекламира". Все неща, които за нас явно са маловажни.

Защото българското просветно министерство е поело в съвсем друга посока.

Още: Заради руската пропаганда: Във Финландия учат медийна грамотност от 3-годишни

Часове по медиация и духовно наследство

Страничните предмети, извън основната учебна програма, които се изучават в българските училища, са скандално безсмислени.

Става дума за т.нар ФУЧ-ове. Факултативни учебни часове, бившите СИП-ове, чиято цел е да развиват допълнителни знания и умения, обикновено 2 часа седмично, по които не се пишат оценки, а често и отсъствия. Изобщо, чака-рака часове.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В Европа, а и по света, в подобни допълнителни часове често се изучават неща, свързани със съвремието, които развиват актуални умения - социални и професионални. Като например изкуствен интелект и финансова грамотност.

Източник: iStock

Още: Учители настояват: Да не се пипа езиковото обучение

У нас обаче ФУЧ-овете се използват неофициално на много места за "връзване" на хорариума часове на учители, които нямат достатъчно. Дадената автономия на училищата сами да избират ФУЧ-овете води до чутовни глупости.

В момента, в реални български училища се провеждат реални ФУЧ-часове по религия, медиация, хореография, добротворчество, екология и духовно наследство.

Явно от МОН смятат, че въпреки че часовете по математика и природни науки са крайно недостатъчно, няма проблем 2 пъти седмично едни ученици да учат медиация с цел решаване на конфликти по цивилизован, мирен и зрял начин. Същите ученици вярват на конспирации и преписват глупости от ChatGPT, не знаят какво е трудов договор, лихва и кредит, но пък се учат на упование в Бога и на преклонение пред духовните ни традиции.

Либералната политика за ФУЧ-овете позволява със същия успех утре някой да реши в училище да има ФУЧ "Вътрешен мир" или "Зодии" и от новата учебна година децата ни да учат това.

Още: Започват часове по интелектуална собственост в училище

Прахосани часове

МОН беше на косъм да ореже чуждоезиковото обучение, защото, видиш ли, часовете по език били недопустимо повече, отколкото тези по български и математика. Което по принцип е факт. Но подходът за решаване на проблема е много спорен.

Вместо да мислят как да префасонират часове по чужд език, може би в министерството биха могли да обърнат поглед към безсмислените ФУЧ-ове и да ги превърнат в нещо полезно.

И сега има много училища, които не си позволяват ексцентрични решения и ползват ФУЧ-овете за допълнителни часове по български език и математика, гражданско образование или профилиращ предмет, но този подход е въпрос на индивидуален избор. И с него на много места се злоупотребява.

Изоставаме по адекватност

Причините Финландия, а и редица други европейски държави, да са далеч пред нас по PISA, в изследванията за финансова грамотност сред младежите и в индекса за медийна грамотност на Института "Отворено общество", не се крият в задължителната им матура по математика или в по-проспериращата им икономика.

Разликата идва от настройката на образователната система. Докато у нас гледаме към миналото и абстрактното, останалите държави гледат към спецификите на бъдещето. И подготвят обществата си за тях.

Добродетелите, духовността и емоционалната зрялост са качества, без които сме загубени. Те обаче няма да се инсталират сами в умовете на децата ни чрез кухи часове веднъж или 2 пъти седмично. Те са борба, която водим във възпитанието им ние, като родители, всеки ден. Те са наша задача и наш приоритет.

Деца, които се подиграват на съученици, че нямат маркови дрехи или последен модел телефон, няма да станат по-благородни заради часа по добротворчество. И агресори, които тормозят по-слабите, няма да престанат заради часа по медиация.

Това е изгубено учебно време, което може да се употреби далеч по-ползотворно. Нека училището остане територия на науката и реално приложимите знания. Защото иначе рискуваме да осакатим децата си, оставяйки ги с повсеместни липси - нито умни, нито добродетелни.

Автор: Десислава Любомирова

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Учители часове училище медийна грамотност
Още от Актуално коментира
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес