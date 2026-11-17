От много време насам всяко изказване на Янка Такева звучи като deep deepfake, генериран от много заблуден изкуствен интелект. То не беше, че българското образование е най-доброто в Европа, то не беше, че средното не може да се промени и затова трябва висшето, то не беше, че основен проблем бил големият процент деца, за които българският език не е майчин.

Уви, нито едно от тези изказвания не е плод на дезинформация, фалшиви новини или AI-ИИ халюцинации. Това е 100-процентовият естествен "интелект", който коли и беси в българското образование от 30 години насам.

Сега Такева успя да си изфантазира нов враг и нов виновник за дереджето на родното образование, на което тя е стожер от 1994 г., но което някак извън нея кривна по лоши пътища.

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Повелителката на СБУ взе, че предупреди Европа, че ако бъдат орязани парите за образование за 2028 г., ще наводни Брюксел с недоволни учители. "Не пречи някой ден синдикатът да направи протест в Брюксел. Така че нека Урсула фон дер Лайен, ако продължава да намалява парите за образованието, да се подготви за един много мащабен учителски протест в Брюксел", закани се Такева.

Не е ясно как българските учители не са в протестна готовност у нас заради бакиите в образованието, но ще се вдигнат да помитат Урсула в Брюксел. Сигурно под угрозата да им вземат 8-те дни допълнителен отпуск от синдиката.

Важното е, че откъсването от реалността по върховете на родната образователна система става все по-абсурдно. Цялата мара втасала, Такева ще тръгва на поход към Брюксел. Ей така, ще прескочи целокупната родна кочина, и ще отиде да въдворява ред на европейско ниво, вероятно защото българското вече ѝ е тясно за широтата на реформаторската мисъл.

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Българското образование е затънало в тресавище от проблеми и не е ясно дали те са правилно дефинирани и дали изобщо има воля за решаването им. Едно обаче е сигурно. Каквато и да е реформа, трябва да започне отгоре надолу. Много спешно. Преди имперските делюзии на някои хора да ни вкарат хем в нова вътрешна криза, хем в поредна международна излагация.

Автор: Десислава Любомирова