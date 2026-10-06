Войната в Иран::

Ген. Шивиков: Да не правим внушение, че има нападение. Това е мироналагаща операция

06 октомври 2026, 8:21 часа 828 прочитания 0 коментара
Снимка: Личен архив във Фейсбук
Ген. Шивиков: Да не правим внушение, че има нападение. Това е мироналагаща операция

Думите от заглавието са точен цитат, казан в сутрешния блок на БНТ, а генерал Шивиков е кандидат за вицепрезидент в двойката, водена от Георги Димов. Димов влезе в политиката малко по-видимо през "Атака" на Волен Сидеров - ОЩЕ:

"Формално е така – това са два отделни самостоятелни държавни субекта", призна Шивиков, че Украйна всъщност е самостоятелна държава, а не руска провинция. Но Шивиков стигна дотам преди това да нарече случващото се в Украйна "гражданска война", преди да премине на налагания от режима на руския диктатор Владимир Путин термин "специална военна операция". Тезата на Шивиков, която той настоя, че е факт - Русия била принудена да влезе в Донбас, за да спаси от геноцид рускоезичните, след като с Майдана начело на Украйна били сложени украински крайни националисти. Шивиков не обели и дума как така Русия има право да се намесва в каквито и да е вътрешни и външни работи на Украйна (като желанието за членство в НАТО или сваляне на управление с протести), след като Руската федерация официално е признала Украйна в нейните суверенни граници от 1991 година, като в пределите на Украйна влиза Донбас. На всичкото отгоре, според Меморандума от Будапеща Русия е гарант за суверенитета на Украйна - заедно със САЩ и Великобритания.

Генерал Шивиков от своя страна имаше сблъсък с правосъдието в България, но беше оправдан - ОЩЕ:

Преди Шивиков гост в сутрешния блок на БНТ беше Ивайло Дражев, който е кандидат за вицепрезидент в двойка с кандидат за президент проф. Лъчезар Аврамов. Дражев обяви, че ако спечелят, двамата с Аврамов ще проведат референдум за замразяване на членството на България в НАТО и ЕС и насочи поглед към "перспективата" България да се присъедини към ШОС (Шанхайска организация за сътрудничество).

 

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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