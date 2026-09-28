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"Вашата война – без нас". Няма такова нещо, войната е наша

28 септември 2026, 8:38 часа 1014 прочитания 0 коментара
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
Снимка: Getty Images
"Вашата война – без нас". Няма такова нещо, войната е наша

"Вашата война - без нас" и "Защо ние, а не вие?" - такива бяха основните лозунги на мащабна антивоенна демонстрация в Германия. Основният повод за нея – Германия започна задължителни медицински прегледи на 18-годишните мъже и по-точно, дали са годни за военна служба – ОЩЕ: Германия със задължителни медицински прегледи за 18-годишни: Новата система за военна служба започна

Когато видях видеокадри от събитието, нямаше как да не се сетя за интервю на Питър Тийл – милиардерът, който е съосновател на PayPal и Palantir, както и пръв влага пари във Facebook като външен инвеститор, през далечната вече 2024 година. Той е американец, но от германски произход. Медиите се съсредоточават върху него, защото подкрепи решително Доналд Тръмп да влезе за пръв път в Белия дом и защото ИИ разработките на Palantir навяват мисли за опасно бъдеще, в което Биг Брадър командва всичко в живота ни. Но няма как да бъдат подминати думите му (наред с тези, че сега Тръмп се е обградил с блюдолизци, а не с умни хора), че в САЩ 9 от 12 американски богаташи, родени след 1965 година и в топ 50 на най-богатите в САЩ, са спечелили състоянието си сами, започвайки практически от нулата. В Германия има 20 такива богаташи, отговарящи на условието да са в топ 50 и родени след 1965 година – и всички те са наследили състоянието си, не са направили нищо сами. Това са думи на Тийл – човек, който може да бъде описван всякак, но явно е доказал, че като предприемач е успешен:

Сетих се за думите му, защото в Европа определено от много години животът е сладък. Сладичък направо – долче вита. Получаваме доста, но колко даваме и колко сме склонни да даваме? След Втората световна война, Европа загърби войната и тръгна по пътя на просперитета. Това не значи напълно розов свят – проблеми като корупция и то нерядко в гигантски мащаби, опити за влияние от най-богатите нещата да се случват така, както те искат и т.н – си остават и ни тормозят. Но не и масово използване на оръжие, масова смърт, защото не искаш да приемеш да живееш живота си според едноличните щения на някого. Това беше забравено – докато Владимир Путин не насъска цялата си армия срещу Украйна, на самата граница на тази Европа, която беше забравила отдавна какво е това.

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Именно войната в Украйна разкри нещо доста неприятно за Европа – оказа се, че немалка част от европейците вече са откърмени и израснали с това какви права имат като хора, обаче често не и какви задължения. Най-важното е – след като е изграден свят, в който водиш хубав живот, следва да го защитаваш, когато се налага. Колко от четящите са готови да поемат това задължение?

Никой не трябва да се съмнява – от такива като Путин се налага да се защитаваш. През 2022 година той показа истинското си лице – и сега, над 4,5 години по-късно никога няма да се отклони от пътя, по който тръгна. Русия е изцяло негова и преобразена отново в общество и държава, които съществуват, за да се борят с външен враг. Трябва да има външен враг, иначе от Путин смисъл няма. За него е толкова просто – или има външен враг и се "бори" с него, ангажира цялото руско общество с това, като продължава да живее на гърба му като истински цар, или приключва физически. Чечения. Грузия. Украйна – отправни стъпки в това развитие. Всяка следваща стъпка е по-голяма. И е буквално геометрично нормално следващата, след Украйна, да е още по-голяма – Европа. С Германия начело, като най-голямата и мощна икономика в ЕС.

Сега Путин повтаря като развалена латерна как Русия не се готви за война с Европа. Точно както го повтаряше, наред с куклите си от целия Кремъл, през 2022 година, буквално дни и часове преди да нареди на армията си да нахлуе в Украйна. Доказан патологичен лъжец и то много отдавна – но бълващ лъжи, в които всеки нормален човек иска да вярва. Няма да има война, няма да има ужас, вЕрвайте ми! На мен, който подпалих най-голямата война в Европа след Втората световна. Аз ще реагирам според международното право, че да опазя "правата на рускоезичните" в Прибалтика, дрънка руският диктатор – така ли реагира на 24 февруари, 2022 година?! Така ли тръгна да пази "правата на рускоезичните" в Украйна? Толкова ли ни е акълът в Европа?

Да разбереш, че някой би искал да ти причини болка, какво остава да те убие, е страшен психологически шок. Нормалните хора, особено откърмените с мир и с благата, които са се формирали заради този мир, не могат да мислят така. В лицето на такава опасност, психиката им отхвърля действителността, като се чуди защо става така, дали пък аз не съм виновен, дали не е друг, дали едикакво си – защитни механизми за съзнанието, но не и за битието. Когато някой се мъчи да ти навреди, да те нарани или убие, най-важното е да му попречиш. После се чуди защо и как така – когато вече опасността я няма. Иначе ще е късно.

За протестите в Германия срещу задължителните медицински прегледи попаднах на украински коментар, безмилостно точен: Можеш да протестираш срещу тези, които искат да има организация да се защитят адекватно всички, дори протестиращите. Не можеш да протестираш срещу тези, които искат да те убият – те просто ще те убият. А украинците знаят най-добре – и е крайно време да чуем този глас на пропитата с горчив житейски опит логика.

Иначе просто си заравяме главата в пясъка – и на открито остава най-уязвимата ни част – ОЩЕ: Историческа среща Русия-Германия: Москва сравни Европа с "Четвърти Райх", докато държи без храна и лекарства хиляди цивилни в окупирания Олешки (ОБЗОР – ВИДЕО)

п.п. А който иска да живее както Путин определя, решението е просто - отива при него. И е просто, защото Путин не допуска да се живее по друг начин извън това, което той иска и налага. В Европа има избор как да живееш - затова нека тук останат тези, които не искат както е при Путин.

Автор: Ивайло Ачев

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