"Вашата война – без нас". Няма такова нещо, войната е наша

"Вашата война - без нас" и "Защо ние, а не вие?" - такива бяха основните лозунги на мащабна антивоенна демонстрация в Германия. Основният повод за нея – Германия започна задължителни медицински прегледи на 18-годишните мъже и по-точно, дали са годни за военна служба – ОЩЕ: Германия със задължителни медицински прегледи за 18-годишни: Новата система за военна служба започна

More than 45,000 students across Germany joined protests against plans for compulsory military service, with demonstrations held in over 100 cities.



The protests began after the Defense Ministry started calling 18-year-old men for medical screenings under a new military service… pic.twitter.com/JRd2gNKQEP — Clash Report (@clashreport) September 26, 2026

Когато видях видеокадри от събитието, нямаше как да не се сетя за интервю на Питър Тийл – милиардерът, който е съосновател на PayPal и Palantir, както и пръв влага пари във Facebook като външен инвеститор, през далечната вече 2024 година. Той е американец, но от германски произход. Медиите се съсредоточават върху него, защото подкрепи решително Доналд Тръмп да влезе за пръв път в Белия дом и защото ИИ разработките на Palantir навяват мисли за опасно бъдеще, в което Биг Брадър командва всичко в живота ни. Но няма как да бъдат подминати думите му (наред с тези, че сега Тръмп се е обградил с блюдолизци, а не с умни хора), че в САЩ 9 от 12 американски богаташи, родени след 1965 година и в топ 50 на най-богатите в САЩ, са спечелили състоянието си сами, започвайки практически от нулата. В Германия има 20 такива богаташи, отговарящи на условието да са в топ 50 и родени след 1965 година – и всички те са наследили състоянието си, не са направили нищо сами. Това са думи на Тийл – човек, който може да бъде описван всякак, но явно е доказал, че като предприемач е успешен:

Peter Thiel on Germany:



In the U.S., nine out of 12 of the youngest wealthy people made their own money. In Germany, all 20 inherited it. Not a single person built a large new scalable company. pic.twitter.com/RJlPZ97YuN — Clash Report (@clashreport) September 26, 2026

Сетих се за думите му, защото в Европа определено от много години животът е сладък. Сладичък направо – долче вита. Получаваме доста, но колко даваме и колко сме склонни да даваме? След Втората световна война, Европа загърби войната и тръгна по пътя на просперитета. Това не значи напълно розов свят – проблеми като корупция и то нерядко в гигантски мащаби, опити за влияние от най-богатите нещата да се случват така, както те искат и т.н – си остават и ни тормозят. Но не и масово използване на оръжие, масова смърт, защото не искаш да приемеш да живееш живота си според едноличните щения на някого. Това беше забравено – докато Владимир Путин не насъска цялата си армия срещу Украйна, на самата граница на тази Европа, която беше забравила отдавна какво е това.

Именно войната в Украйна разкри нещо доста неприятно за Европа – оказа се, че немалка част от европейците вече са откърмени и израснали с това какви права имат като хора, обаче често не и какви задължения. Най-важното е – след като е изграден свят, в който водиш хубав живот, следва да го защитаваш, когато се налага. Колко от четящите са готови да поемат това задължение?

Никой не трябва да се съмнява – от такива като Путин се налага да се защитаваш. През 2022 година той показа истинското си лице – и сега, над 4,5 години по-късно никога няма да се отклони от пътя, по който тръгна. Русия е изцяло негова и преобразена отново в общество и държава, които съществуват, за да се борят с външен враг. Трябва да има външен враг, иначе от Путин смисъл няма. За него е толкова просто – или има външен враг и се "бори" с него, ангажира цялото руско общество с това, като продължава да живее на гърба му като истински цар, или приключва физически. Чечения. Грузия. Украйна – отправни стъпки в това развитие. Всяка следваща стъпка е по-голяма. И е буквално геометрично нормално следващата, след Украйна, да е още по-голяма – Европа. С Германия начело, като най-голямата и мощна икономика в ЕС.

Сега Путин повтаря като развалена латерна как Русия не се готви за война с Европа. Точно както го повтаряше, наред с куклите си от целия Кремъл, през 2022 година, буквално дни и часове преди да нареди на армията си да нахлуе в Украйна. Доказан патологичен лъжец и то много отдавна – но бълващ лъжи, в които всеки нормален човек иска да вярва. Няма да има война, няма да има ужас, вЕрвайте ми! На мен, който подпалих най-голямата война в Европа след Втората световна. Аз ще реагирам според международното право, че да опазя "правата на рускоезичните" в Прибалтика, дрънка руският диктатор – така ли реагира на 24 февруари, 2022 година?! Така ли тръгна да пази "правата на рускоезичните" в Украйна? Толкова ли ни е акълът в Европа?

Putin claims Russia allegedly has no plans to fight Europe, Baltics included, but says Russian speakers’ rights are violated in Lithuania, Latvia, Estonia and Moscow knows how to respond under "international law". But he seems to forget he said the same about Ukraine before the… pic.twitter.com/XsCZIuOOVy — WarTranslated (@wartranslated) September 26, 2026

Да разбереш, че някой би искал да ти причини болка, какво остава да те убие, е страшен психологически шок. Нормалните хора, особено откърмените с мир и с благата, които са се формирали заради този мир, не могат да мислят така. В лицето на такава опасност, психиката им отхвърля действителността, като се чуди защо става така, дали пък аз не съм виновен, дали не е друг, дали едикакво си – защитни механизми за съзнанието, но не и за битието. Когато някой се мъчи да ти навреди, да те нарани или убие, най-важното е да му попречиш. После се чуди защо и как така – когато вече опасността я няма. Иначе ще е късно.

За протестите в Германия срещу задължителните медицински прегледи попаднах на украински коментар, безмилостно точен: Можеш да протестираш срещу тези, които искат да има организация да се защитят адекватно всички, дори протестиращите. Не можеш да протестираш срещу тези, които искат да те убият – те просто ще те убият. А украинците знаят най-добре – и е крайно време да чуем този глас на пропитата с горчив житейски опит логика.

Иначе просто си заравяме главата в пясъка – и на открито остава най-уязвимата ни част – ОЩЕ: Историческа среща Русия-Германия: Москва сравни Европа с "Четвърти Райх", докато държи без храна и лекарства хиляди цивилни в окупирания Олешки (ОБЗОР – ВИДЕО)

Moscow’s genocidal plan: Ukrainian intelligence obtained secret Kremlin documents



They revealed a detailed strategy for striking civilian infrastructure during the winter.



Even Western officials were deeply disturbed by the details. pic.twitter.com/IHIzjCcQ08 — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2026

п.п. А който иска да живее както Путин определя, решението е просто - отива при него. И е просто, защото Путин не допуска да се живее по друг начин извън това, което той иска и налага. В Европа има избор как да живееш - затова нека тук останат тези, които не искат както е при Путин.

Автор: Ивайло Ачев