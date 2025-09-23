Един ден в държавата с главно Д.

Денят на държавата с главно Д. така или иначе ще настъпи. Не остана, дето се вика. Сякаш не бе ясно, че естествената кулминация на прехода ще сбъдне всички подземни герои в един. Той е дебел, защото е събирателен - ето нашата версия, която обяснява физиологията с историята.

Но за да се подготвим добре за държавата с главно Д, трябва да я опишем предварително. Най-очакваните й сюжети.

Например:

Масово овикване на последната институция

В държавата на Д. демокрацията същестува в цялото си теоретично многообразие. Пак, нали, на стотици гишета могат да ви подострят нервите, но това е само за фасон, да ви държи във форма. Иначе оцелели форми на власт няма. По случайност е останала някоя недоубита институция - училище с директор, отказал да разлепи плакати на Пeeвски в кабинета по музика. Според него това било прекалено. Чудно защо мисли така, но оттогава нещата се променят. Всеки ден в двора на училище се напълва с тълпа от партийни активисти, които овикват сградата като място с много кеш. След една седмица прокуратурата претърсва физкултурния салон за наркотици, които намира, защото си ги е донесла сама. Шефът на най-близкото РПУ твърди, че е злобно пребит от шайка второкласници, двамата зам.директори дават показания, че директорът им е искал подкуп, третият, че е изнасилен. Нататък знаете сами.

Държавен изкуствен интелект

В услуга и помощ на гражданите правителството на Д. предоставя ИИ за домашно ползване - популярният Държавен изкуствен интелект. Той любезно консултира потребителите му по всякакви въпроси и в никакъв случай не изпраща чатовете към централизирана мрежа за наблюдение, която да отсява в колонки хора за арест, глобичка, сплашване и други пакости, в случай, че ги завладеят подривни мисли. На въпроса какво се е случило през лятото на 2013-та Държавният изкуствен интелект първо забива. После разказва за опита за юнски преврат, който само е отложил възхода на Д.П. и излишно е отдалечил във времето идеалната държава. В бъдеще такива усложнения няма да се допускат. Сега да ви напиша ли резюме и за социалните мрежи или да ви пратя бухалки.

Ордени от цял свят

В държавата с главно Д. се страда от геополитически комплекс. Както травмите в ранното детство нанасят неизличима следа, която зрелостта маниакално компенсира, така и споменът за санкцията Магнитски витае завинаги в пространството. Ордени от цял свят се стичат със скоростта и обема на доставки от Тему, а в специална сграда зад безброй витрини блещукат хиляди доказателства, че в държавата с главно Д. лидерът е обичан от цял свят с главно Л. Тук вметваме, че според нас ако не беше санкцията Магнитски най-вероятно този човек нямаше да се устреми така радикално към премиерския пост, обаче нашите геополитически парнтьори не ги мислят тия тънки психологически работи. Сега ние ще трябва да се оправяме с не много тънките им последствия.

Катарзис

Навремето Станишев бе рекъл - незабравима реплика - че след протестите Д. е изпитал катарзис. Красива работа. В Държавата с главно Д., поставила си за цел да разшири обхвата на това разтърсващо чувство, заработва важна комисия - разбира се, комисията по катарзиси. Тя живо се интересува, внимателно следи дали гражданите постепенно преживяват катарзис относно своя властник.

На онези, които не успяват, ще им се помогне.

Автор: Райко Байчев