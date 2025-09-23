Войната в Украйна:

Един ден в държавата с главно Д.

23 септември 2025, 12:58 часа 322 прочитания 0 коментара
Един ден в държавата с главно Д.

Денят на държавата с главно Д. така или иначе ще настъпи. Не остана, дето се вика. Сякаш не бе ясно, че естествената кулминация на прехода ще сбъдне всички подземни герои в един. Той е дебел, защото е събирателен - ето нашата версия, която обяснява физиологията с историята.

Но за да се подготвим добре за държавата с главно Д, трябва да я опишем предварително. Най-очакваните й сюжети.

Например:  

Масово овикване на последната институция

В държавата на Д. демокрацията същестува в цялото си теоретично многообразие. Пак, нали, на стотици гишета могат да ви подострят нервите, но това е само за фасон, да ви държи във форма. Иначе оцелели форми на власт няма. По случайност е останала някоя недоубита институция - училище с директор, отказал да разлепи плакати на Пeeвски в кабинета по музика. Според него това било прекалено. Чудно защо мисли така, но  оттогава нещата се променят. Всеки ден в двора на училище се напълва с тълпа от партийни активисти, които овикват сградата като място с много кеш. След една седмица прокуратурата претърсва физкултурния салон за наркотици, които намира, защото си ги е донесла сама. Шефът на най-близкото РПУ твърди, че е злобно пребит от шайка второкласници, двамата зам.директори дават показания, че директорът им е искал подкуп, третият, че е изнасилен. Нататък знаете сами. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Държавен изкуствен интелект 

В услуга и помощ на гражданите правителството на Д. предоставя ИИ за домашно ползване - популярният Държавен изкуствен интелект. Той любезно консултира потребителите му по всякакви въпроси и в никакъв случай не изпраща чатовете към централизирана мрежа за наблюдение, която да отсява в колонки хора за арест, глобичка, сплашване и други пакости, в случай, че ги завладеят подривни мисли. На въпроса какво се е случило през лятото на 2013-та Държавният изкуствен интелект първо забива. После разказва за опита за юнски преврат, който само е отложил възхода на Д.П. и излишно е отдалечил във времето идеалната държава. В бъдеще такива усложнения няма да се допускат. Сега да ви напиша ли резюме и за социалните мрежи или да ви пратя бухалки.

Ордени от цял свят

В държавата с главно Д. се страда от геополитически комплекс. Както травмите в ранното детство нанасят неизличима следа, която зрелостта маниакално компенсира, така и споменът за санкцията Магнитски витае завинаги в пространството. Ордени от цял свят се стичат със скоростта и обема на доставки от Тему, а в специална сграда зад безброй витрини блещукат хиляди доказателства, че в държавата с главно Д. лидерът е обичан от цял свят с главно Л. Тук вметваме, че според нас ако не беше санкцията Магнитски най-вероятно този човек нямаше да се устреми така радикално към премиерския пост, обаче нашите геополитически парнтьори не ги мислят тия тънки психологически работи. Сега ние ще трябва да се оправяме с не много тънките им последствия. 

Катарзис

Навремето Станишев бе рекъл - незабравима реплика - че след протестите Д. е изпитал катарзис. Красива работа. В Държавата с главно Д., поставила си за цел да разшири обхвата на това разтърсващо чувство, заработва важна комисия - разбира се, комисията по катарзиси. Тя живо се интересува, внимателно следи дали гражданите постепенно преживяват катарзис относно своя властник.

На онези, които не успяват, ще им се помогне.  

 

Автор: Райко Байчев

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Райко Байчев
Райко Байчев Отговорен редактор
Делян Пеевски протести
Още от Актуално коментира
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес