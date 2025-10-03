Как можеше да корумпираме Роби Уилямс по каналния ред

С малко се е разминал Роби Уилямс и неговия екип. Почти не са пострадали. Този културно поискан подкуп, преведен с гугъл транслейт, понеже неграмотността не бива да се изправя на пътя на наглостта, е леко произшествие. Защото освен отрепките от ДАИ тук все пак се намират и други, още много похвати можем да предложим. Например:

Да му поискат процент

Когато се пее "She offers me protection", нека е кристално ясно за какво говорим с тази реплика тук. Роби Уилямс е пристъпил във владения, в които протекция наистина винаги ти се предлага, даже да не искаш. Тя струва процент и те защитава от онези, които ти го искат. Малко е трудно е да се обясни тази техника, започва като рекет от мутренските години и постепенно се превръща в държавна политика. Съвсем спокойно значи - за да мине всичко спокойно - е можело да му се препоръча да отчисли едни 20 % от приходите за едни наши хора. Тези отчисления са въпрос на взаимно уважение. Да се смазва системата, за да смазва по-добре.

Да му пуснат записче

Когато човек не може да бъде убеден за нещо по-добрия начин, не идва светкавично лошия. Ние не сме такива хора, не. Но нещо по средата може да се измисли. Записче, клипче, скрийншот от съобщение, все ще се намери от бурния живот на този човек. В крайна сметка тук се подслушваме за добър ден, вълнуваме се от другия и се тревожим как е, какво прави, дали с някоя лична информация в удобен момент можем да му стъпим на врата и ако не е сговорчив да го извием в желаната посока.

Да му се напише статийка

Популярната схема за "сезиране на прокуратурата по медийна публикация" е кратка и ясна: прокуратурата се сезира от медия, създадена само и единствено с целта да я сезира. Това е чудно измислено: знаем, че за да процъфтява един бизнес, е добре той да затвори производствения цикъл изцяло в себе си. И при нас важи не само за за бизнес, а и за наказателното производство - може би защото то е неговото юридическо и силово изражение.

Да му поискат пари в кеш

В момента текат последните три месеци, в които трескаво из под душеци, долапи и тайници, излизат дълбоките резерви банкноти. А хората, стегнали с ластиче прегънати на две пачки, придобити от продажба на наркотици, укриване на данъци, пликове с подкупи, контрабанда и други, са отново в играта. Понеже тя приключва на първи януари, дотогава трябва с кеш да се напазарува всичко възможно. И ето как концертът можеше сериозно да помогне за събирането на малко повече материал за безотчетни и финални разплащания.

Да се арестува безсрочно

Безсрочният арест е добре разработена практика, при която попадаш зад решетките и оттам насетне - каквото стане. Колкото по-лошо скалъпено обвинение, толкова по-добре: идеята е да се заседиш, да видиш какво е, да си помислиш дали не трябва да влезеш в правия път и ако още се колебаеш - да ти се помогне.

Да изпее "Луда по тебе"

Да уважи домакините, да се зарадваме малко. Не може да се мине вече само с "Благодаря, София". Нещо по-така. Нещо по-нали.

Автор: Райко Байчев