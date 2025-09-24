Мобилизация на мозъка - кога?

Без дори милиграм учудване, поредната хибридка за войната в Украйна "разтърси" българското общество. "Българин инвалид отвлечен за мобилизация в Украйна" - така от отявлено пропутинската партия "Възраждане" разказаха за Любомир Киров. Много бързо и президентът Румен Радев, който още отговаря със специфичен по-мек говор чий е Крим, се включи в раздухването на пламъците.

Какво се оказа - Киров има украинско гражданство, т.е. той не е само български гражданин. Украйна е във военно положение вече от години и логично огромен брой мъже там, зависи обаче от възрастта, подлежат на мобилизация. Какво обаче значи това?

Процесът на мобилизация не значи, че някой бива моментално пратен на фронта. Първо този човек се завежда на очет, преценява се годен ли е за военна служба, както и за каква. Войната далеч не изисква само войници-десантчици, които се бият като Рамбо. Има нужда от много хора например в логистиката - складажии, шофьори, счетоводители и т.н., и т.н. Мобилизацията не значи моментална смърт - многократно е обяснявано от украинските власти, от Зеленски. Който иска, може лесно да намери информацията. Но е по-трудно, отколкото да го заливат путинизми в социалните мрежи - Още: Само за седмица в украинската армия се записа една дивизия младежи, руската пропаганда реагира (ВИДЕО)

Защото елементарната логика е ясна - дали на украинците им трябва някой, който да стреля, обаче да има сериозни проблеми с ръката?!?!?!

"Най-притеснителното, според информацията на семейството, е, че Любомир вече е изпратен на фронтовата линия, в звено, което местните наричат "корпус на смъртниците" – формирования, поставяни в особено рискови зони с висока смъртност" - това е част от официалното съобщение на "Възраждане" за Киров. Но водещият на сутрешния блок на БНТ Симеон Иванов каза днес сутринта (24 септември) няколко пъти, че Киров "е в безопасност". Което мен лично ме навежда на мисълта, че съвсем не е бил зачислен за "смъртник". Не че мобилизацията в Украйна е винаги справедлива спрямо всеки, напротив - точно затова когато има съмнения, трябва да се вдига шум и да се искат проверки, за да няма несправедливости. Пределно ясно е, че в Украйна е по-възможно несправедливост и то по военната тема да бъде поправена, но не и в Путинова Русия - примери в долните линкове:

В крайна сметка имаше адекватни политически реакции, дори в известна степен и президентската, която балансира между популизма и прагматизма - да се види първо каква е ситуацията с Киров и България като държава да търси и намери начин да защити правата на свой гражданин, който обаче е и украинец. А украинците умират на фронта поради една-единствена причина, тя си има известно по цял свят име - Владимир Путин. Той запали тази война. Той и неговите клакьори обясняваха как руската армия няма да нахлуе в Украйна, и то през зимата на 2021-2022 година, а дни по-късно цял свят видя какво стана. Той се меси във вътрешните работи на суверенна държава, защото иска да му е държанка и да си прави империйка, понеже не може място да си намери колко долен и низък освен нисък е. И той прати стотици хиляди руснаци на смърт в Украйна, освен че по негова заповед загиват и много украинци. За такива като този в долното видео обаче предпочитаме да не се сещаме - нали е война там, умират хора - такова е мисленето, налагано от Путин, та да има пушечно месо за армията и амбициите му:

Russian occupier Alexei Smirnov has a message from the front: "Guys, don't come here to fight in Ukraine. Think about your children. This isn't our war. There were 20 of us, and I'm the only one left. The rest are the 200th."



You won’t hear this kind of patriotism on Rossiya 1. pic.twitter.com/514hskRDTP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 23, 2025

А трябва да е друго мисленето - край на войната, но краят ще дойде, когато виновните да избухне си получат наказанието. В Хага! Понякога е хубаво да се сещаме.

Автор: Ивайло Ачев