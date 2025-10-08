Кой е виновен за кризата с боклука в София? Анкетата на Actualno.com

След като веднъж тази година София мина през изпитание заради транспортната блокада, сега се изправя пред нова криза - кварталите осъмват с препълнени кофи за боклук и купчини смет в пространствата около тях.

Кметът Терзиев директно обяви война на "хората с прякори". През това време във фейсбук стартираха доброволни акции за изхвърляне на отпадъците на други места, а паралелно с това започнаха спешни и нови общински поръчки за най-засегнатите квартали.

Затова в днешната анкета питаме нашите читатели:

Кой е виновен за кризата с боклука в София?

Преди да посочите своя отговор в анкетата на Actualno.com (опциите са в края на статията), ето какви са резултатите от предишното ни допитване.

В него зададохме въпроса:

Води ли Сърбия самостоятелна политика и независима ли е от Русия?

515 гласа (56 %) бяха категорични и отговориха, че по отношение на външната си политика Сърбия "руска марионетка в чист вид".

261 гласа (28 %) заявиха, че по-скоро проблемът й е, че се опитва да стои едновременно в два несъвместими геополитически лагера.

144 гласа (14 %) са на мнение, че това е единствената независима страна на Балканите.

А сега питаме за друго:

Кой е виновен за кризата с боклука в София?

а) Кметът Терзиев и неговата недалновидност.

б) Мафията, която рекетира столичани от десетки години.

в) Софиянци, които нямат еко култура.

Ще се радваме да разберем какво мислите! Може да отговорите ТУК.

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.