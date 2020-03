Кратко и ясно за коронавируса: Време е да слушаме, чуваме и оцеляваме!

НЕ СЕ СЪБИРАЙТЕ НА ЕДНО МЯСТО

ЗАЩОТО НЕ СЛУШАМЕ, НЕ ЧУВАМЕ И НЕ МИСЛИМ НАВРЕМЕ

НЕ Е

ПО-ВАЖНО - ПРЕДИ ДА ПОЧНЕМ ДА ГИ СПАЗВАМЕ

ДА НЕ СЕ СЪБИРАМЕ

ПАЗЕТЕ СЕБЕ СИ И БЛИЗКИТЕ СИ - НЕ СЕ СЪБИРАЙТЕ С ХОРА

Shocking image of coronavirus patients in Italy lying facedown in hospital https://t.co/PHX7Kw3tgB pic.twitter.com/OmfJ75WXgT — Daily Mirror (@DailyMirror) March 9, 2020

"Doctors are forced to decide not to treat the very old, leaving them to die"



Italy’s Health Care System Groans Under #Coronavirus — a Warning to the World.



In less than three weeks, the virus has overloaded hospitals in northern Italy.https://t.co/iqhP7v631Z pic.twitter.com/hD9PtR6OfK — This is Europe (@This_is_Europe) March 12, 2020

Guys this is an improvised emergency room in the parking lot of the main hospital in my city

Please understand how critical the situation is in Italy and do not make the same mistake underestimating Corona Virus !! pic.twitter.com/hYVczrbAYE — 𝐀 (@siamofragili) March 13, 2020

EXHAUSTED NURSE TAKES A BREAK



Reuters news agency has published this striking picture of a nurse resting during a night shift in Cremona, Italy.



It was obtained earlier this week from social media, the agency says.#coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/4M7fZyKQvJ — Cavalier Postcards (@CavalierStamps) March 14, 2020

Запазете спокойствие и следвайте стриктно инструкциите на властите! Това вероятно е най-честият призив, отправян от институциите в която и да е страна във времена на криза. И тук е най-тънкият момент - не можеш да искаш от хората да постъпят така, както очакваш, ако не им кажеш какво точно искаш - защото иначе няма да те разберат! Във времена на криза с публиката се комуникира точно, ясно и кратко, без двусмислия и недомлъвки. Не казваш ОГРАНИЧЕТЕ контактите, ако очакваш хората да спрат да си общуват. Казваш СПРЕТЕ контактите извън семейството. Точка. Какво значи "ограничете" за човек, който всеки ден общува с 50-тина души - да падне на 20? Или на 15? А за такъв, който общува със 100 души? Или с 200? Не можеш да използваш абстрактни понятия като "Бъдете отговорни за възрастните си роднини", ако очакваш хората да спрат да излизат и да се виждат. Казваш - хората над 60 години да не си показват носа навън - децата им да им носят продукти и да ги оставят пред вратата. Тези без деца да се обадят на едикой си телефон и доброволци ще им доставят необходимото.Примери за кризисна комуникация могат да се намерят достатъчно. Един от тях е испанският премиер Педро Санчес , който се обърна към съгражданите си в още по-кризисна ситуация от при нас и с тежки за испанското общество мерки. Неговото послание: Можете да отидете да си купите хляб, лекарства и стоки от първа необходимост, можете да отидете на работа. Не можете да отидете на плаж или да карате ски. Останете си вкъщи. Просто и ясно, човешко. Самото правителство изработи схема с подточки в кои случаи е приемливо да се напуска дома и в кои не, при която всеки може да се ориентира какво се очаква от него. Без нужда от повече обяснения. Буквално следното: хората напускат дома, за да купят храна, лекарства и стоки от първа необходимост, за да отидат на работа, за да се погрижат за роднини или за да потърсят медицинска помощ. Личните превозни средства се движат в изпълнение на горните дейности и за зареждане с бензин. Едва след като хората са наясно с отговорностите си, със задълженията си, ще дойде редът на емоционалните послания и призивите за солидарност и единство на нацията, за взаимопомощ и за доброволчество. Защото това всъщност е отговорното общество - това, в което всеки знае своята роля и необходимите действия, всеки е наясно с плана за действие и прави нужните стъпки. Във всички останали случаи схемата за евакуация е въртене в кръг около дивана и периодично надаване на викове: "ААААА".Затова - моля, командващи и политици, мислете и вие! Мислете как ни говорите, колко ни говорите - не е нужно да знаем всяка запетайка на секундата, какво ни казвате! Мислете как да помогнете на болните от коронавируса, но и на болните икономически. Мислете и след това действайте. Тъй като сме в извънредно положение, ясно е, че много неща тепърва ще се уточняват и напасват. Важното е да знаем най-простото -! След като го знаем, можем да мислим как! Така ще опазим себе си, роднините си, приятелите си, познатите си и непознатите, които могат да станат наши познати, приятели, роднини!!!!! Бъдете напълно наясно - това, което знаем като официална статистика за болни и починали сега,пълната картина. Няма статистика на света, която да може да показва на секундата какво става с развитието на пандемията. Статистиката и в България през следващите дни и седмици ще показва какво се е случило,да вземем сегашните мерки!! Ще ни трябва време не просто да разберем какви са пораженията, а да разберем, че ги преодоляваме - седмици наред. През това време трябва да овладеем емоциите и нервите си и! И ако не искате да видите следните кадри, но с български флаг,