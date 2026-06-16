Ти си брокер на имоти: Как да послъгваш и след еврото

Ти си брокер на имоти и преживя великолепна 2025-та година. В секундата, когато научи, че България ще влезе в еврозоната, към петте изречения в главата си добави шесто.

То гласеше: имаме половин година да създадем имотна истерия.

После ше видим.

Издигна високо билборди, нахлу в телевизионни студиа, направи стотици криндж рийлове, проглуши ушите на всички. Дойде ли еврото, ще настане нещо удивително. На 31 декември в полунощ ще има преображение по Пепеляшка. Панелът ще се превърне в мрамор, квадратът - в биткойн, Докторската градина - в Люксембургската. Дружба ще е изкупен на секундата: чужденците от бързане направо слизат презглава на летището и панически грабват най-близкото, да не изгубят техническо време по обикалянето и някой да ги изпревари.

Сега обаче нещата се промениха. Наивността и парите под дюшека - двете основни движещи сили на имотния пазар през 2025-та - приключиха. И понеже не е добре думата "балон" да се изговаря публично, трябва да се намерят заместващи. Кои да бъдат те, за да не стане кристално ясно, че нещата потъват?

1. "Пазарът е на страната на купувачите"

Тази реплика означава, че никой не иска да купи нищо на обявените цени и имотите престояват и ферментират по сайтовете месеци наред. Ако чуете брокер да заяви, че "купувачите диктуват условията", това е опасно близо до истината - че купувачи общо взето няма.

2. "Новината за еврото е вече изконсумирана и е интегрирана в цената"

Накратко това означава, че повсеместното послъгване е приключило и вече специално по този начин е невъзможно да се послъгва повече. Може по някой нов начин, или някой добре познат стар, просто тоя се е изчерпал.

3. "Цените на петрола оказват влияние на цените на имотите"

Тук има едно златно правило. Ако има война - имотите поскъпват, защото има война. Ако няма - поскъпват, защото няма война. Имотите процъфтяват в мирни времена, военни времена, по време на инфлация, дефлация, плато - няма значение. Съответно сега може да кажеш така - вярно, че еврото го изконсумирахме, обаче сега тия цени ще ги пишем на петрола. И така се мести от стара измама към нова актуална причина, за да може винаги да има псевдопричина.

4. Евровизия ще взриви имотния пазар

Това, което не стана тази пролет, ще стане догодина напролет. Тогава тук ще се изсипят хиляди чужденци заради Евровизия. Което е идеалната комбинация - това са хора, които хем имат пари, хем нямат особено естетическо чувство. Тъкмо това са двете ключови условия, за да си купиш нещо в София. Купете сега, после продайте на чужденците: ето ви малко бангаранга. И една допълнителна брокерска комисионна за Дара.

5. Изкуственият интелект повишава цените на земята

А може да завъртим и малко по-засукани аргументи. Какво прави изкуственият интелект? Срива ценността на естествения. Какво означава това? Ами че един ресурс - нашият ум - вече не струва пукната пара (само token-и). И ако това се е променило, какво е останало както преди? Имотите, тухлата, бетона, земята. Ето ти аргумент. Не е много умен, да. Но брокерите първи започнаха.

Автор: Георги Петров