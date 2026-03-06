Директор в Левски извади статистиката и определи рецептата до края

След загубата от Лудогорец на 5 март, шансовете на Левски да спечели титлата в Първа лига със сигурност намаляха. Преди сблъсъка „сините“ водеха на „орлите“ с 12 точки, а след него преднината се стопи до 9 пункта. Това са цифрите само на повърхността, докато директорът на отдел „Комуникации“ на „Герена“ – Климент Йончев разгледа ситуацията в проценти, като каза точно с колко на сто са намалели шансовете на Левски за титла.

„Около 8%“

Климент Йончев пусна публикация в социалните мрежи, в която показа статистиката за вероятност Левски да стане шампион на България след загубата от Лудогорец с 0:1 на 5 март. Той определи и каква е рецептата за „сините“ до края. Ето какво написа директорът: „Разбира се, футболът не е само цифри, но те са важни в дългосрочен план. Около 8%. С толкова се промениха шансовете на Левски. Ще бъде трудно, но е постижимо.

„Спокойствие и хладен ум“

Евентуална победа срещу Локомотив (Пловдив) би неутрализирала 50% от днешната загуба. Спокойствие и хладен ум – това е рецептата до края“. След изиграването на мачовете от 24-тия кръг на Първа лига Левски е с актив от 56 точки – 18 победи, 2 равенства и 4 загуби. Лудогорец е втори с 47 пункта – 13 победи, 8 равенства и 3 загуби. Трети е ЦСКА 1948 с 46 точки, а топ 4 допълва ЦСКА с актив от 43 пункта.

