"Хакери, елате": Всеки сам се спасява, а на тъмно и студено се протестира по-трудно

Европа се тресе от притеснения, свързани със зачестяващите и все по-опасни кибератаки от всякакво естество. Много страни бяха ударени чрез атака по хладилниците в редица супермаркети, като хакерите умишлено "обръщат" термостатите и вместо да охлажда, хладилната техника се нагрява. Досега е изхвърлена храна за милиони, а атаките са току на прага ни - в Гърция.

Във Франция пък бяха атакувани хладилници на кръвен център.

Изобщо, тероризъм в особено притеснителен вид.

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Възходът на изкуствения интелект засили безпокойството, че подобни и по-опасни инциденти ще зачестят. Експерти и директори по киберсигурност в цяла Европа алармират, че обект на атака съвсем скоро може да стане и критичната инфраструктура - електропреносната мрежа, централи, ВиК системата.

В резултат, в белите държави правителства и официални институции предупреждават хората да се запасят така, че да могат да преживеят спокойно без ток между 3 дни и седмица. У нас никой за нищо не предупреждава. Тук положението отдавна е "всеки сам си преценя" и "всеки сам се спасява".

И не просто никой не счита за важно да предупреждава, никой не счита за важно дори да коментира проблема.

Източник: БГНЕС

Сега, ясно е, че правителството си има, по неговите критерии, по-важни задачи. Да укрива бюджета, да го натъманява, да обяснява защо газът скочи не с 34%, но с 32% в деня СЛЕД изборите (но важи от деня НА изборите), да отговаря, че не мисли да национализира половината пари на българите от втория пенсионен стълб, защото изнесените документи са долни инсинуации и още и още...

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Даже, ако някой ни спре тока, властта сигурно ще се зарадва. Ще пусне бюджета на тъмно, пък да си го обсъждаме след 2 седмици като се върнем онлайн. Или може да вземе пример от "Топлофикация" и да оправя аварията 3 месеца, та когато светнат лампите напролет, който не е умрял от глад и студ, да види една променена държава, в която всичко окончателно е прието и гласувано и угрозата от нови декемврийски протести е избегната.

Та може би затова никой не взима превантивни мерки - защото хакерите биха направили услуга на Радев. На тъмно и студено се протестира по-трудно.

Автор: Десислава Любомирова