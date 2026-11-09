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"Ванга бюджет": Да се похвалим с успехи от бъдещето

09 ноември 2026, 8:38 часа 578 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Ванга бюджет": Да се похвалим с успехи от бъдещето

Властта представи новия бюджет и неговата дисекция тепърва престои. Едно нещо обаче направи впечатление дори на не-експертите по време на изложението на финансовия министър Гълъб Донев - колко много той се стараеше да ни успокои, че "всичко е точно" и върви както трябва, позовавайки се на чудесни резултати... от бъдещето.

България е в процедура по свръхдефицит и този показател е един от най-следените. Мерките, с които ще бъде регулиран - също.

"Дефицитът на касова основа - под 3% през 2029 г. Виждате стълбчето с дефицита - трудно, но сигурно свиване на дефицита на касова основа", похвали се Гълъб Донев, показвайки ни графика, от която единственото сигурно нещо е, че България планира да влезе в нормата от 3% чак през 2029 г. ЕВЕНТУАЛНО. Защото още не е потвърдена роднинска връзка между Донев и Ванга. И какво ще се случва у нас след 2-3 години изобщо не е ясно. Като за начало изобщо не е ясно дали Донев ще представи изобщо друг бюджет като министър - толкова изменчиво нещо е животът.

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Драмата с дълга също е голяма и от Министерство на финансите решиха и по този казус да разчитат на позитивно мислене.

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"Намалението в разходната част ще доведе и до по-нисък размер на новия дълг. България запазва четвъртата си позиция в ЕС с най-нисък дълг, като виждате, че въпреки нарастването на процента на дълга от БВП, в същото време номиналния дълг намалява - от 2026 г. от 9,9 млрд. евро на 7,9 млрд. през 2029 г. Дългът през 2027 г., който трябва да бъде поет, е за 8,6 млрд. евро", заяви Донев.

С такъв оптимизъм и увереност говори финнасовият министър, че дори не си прави труда да използва бъдеще време, нищо, че става въпрос за 2029 г., когато я камилата, я камиларят. Монологът му си е устойчиво в сегашни време, все едно всичкият бъдещ икономически просперитет ни е в кърпа вързан.

Въпросът е, че ние нищо сигурно не виждаме. Единственото сигурно, което виждаме от графиката, е, че дългът тази година е по-голям от миналата, а дългът като процент от БВП се очаква да нараства устойчиво. А как Гълъб Донев знае какъв ще е БВП след 1, 2 или 3 години, та да прави такива уверени изводи, не е много ясно.

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Зли езици говорят, че няма как общият дълг като процент от БВП да расте толкова сериозно, ако номиналният дълг намалява, а напротив – номиналният дълг се увеличава с бързи темпове. Но това вероятно са пак дезинформации като това с втория пенсионен стълб.

Разбирам, че 3-/4-годишните бюджетни прогнози са изискване, което има политическата цел да успокои пазарите, кредиторите и Брюксел, но ние, като обикновени хора, трудно можем да си позволим да се опираме на хипотетични бъдещи успехи.

Превръщането на математически хипотези за бъдещето в политически пиар обикновено е просто опит да се отклони вниманието от настоящите фискални проблеми. А фискални проблеми - колкото искаш. И да бъдем успокоявани, че дефицитът и дългът са под контрол и до 2 години няма да има никакви поводи за притеснение, при положение, че експерти бият камбаната за разни спорни финансови решения на властта, е повече от нагло.

Веднъж бюджет вече свали правителство. Да не вземе народът да си направи свой разчет, според който през 2029 г. ще е с нов кабинет.

Автор: Десислава Любомирова

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Свръхдефицит Бюджет дефицит Държавен дълг външен дълг бюджет 2027
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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