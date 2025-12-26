"Водещият твърде много питаше": Когато въпросите пречат, журналистите изчезват

Ние, журналистите от:

Actualno.com

"Булевард България"

Gospodari.com

“Дарик радио”

"Дневник"

"Дупница нюз"

"Капитал"

"Клуб Z"

Mediapool.bg

"Момичетата от града"

OFFNews

"Отзвук" (Смолян)

Gramofona.com

“Под тепето”

“Радиан”, Шумен

Икономически живот

Маргиналия

zagabrovo.bg

EUalive.bg

EUalive.net

paragraph21.com

Metrocast

dartsnews.bg

"Сакар нюз" (Харманли/Хасково)

"Сега"

Toest.bg

den.fm

"Журито"

"За истината"

Бодра смяна с Андрей & Гергана

Списание "ВИЖ!"

Канал 3

Agri.bg

Местен репортер, Силистра

Силвия Великова, БНР

Христо Воденов, БТА

С кампанията ни "Водещият твърде много питаше" изразяваме своята подкрепа към колегите, свалени от ефир заради политически натиск.

България се намира на едно от последните места по свобода на словото и на едно от първите по "празни столове". Без работа остават именно журналистите, които я вършат добре.

Припомняме, че:

- Да се задават неудобни въпроси, да не се щадят гостите, да се нарушава политическия им комфорт (всъщност изключително голям в България), е основа на нашата професия.

- Притискането на събеседника не е израз на лошо възпитание или "злоба", а необходимост: защото журналистът пита винаги от името на обществото.

- Да се изрази деликатно подкрепа за най-големите политически протести в страната от 30 години насам не е "загуба на обективност". А е естествена реакция, която е повече от допустима.

- Това, че редица подкасти превърнаха разговора с политик в приятелска раздумка, в която водещият и гостът се надпреварват да изразят обожанието си един към друг - е проблем на подкастите.

- Българската олигархия има огромно влияние в медиите и го упражнява именно с натиск срещу доказани журналисти с изразени позиции и самостоятелно мислене.

- Свободата на големите медийни корпорации да защитават частния си интерес както намерят за добре не е безгранична. Журналистите в тях служат на обществения интерес - и това им дава право на защита.

Надяваме се поредният случай на разправа с журналист да не бъде забравен толкова бързо, както предишните. С нашите банери ще напомняме, че сме солидарни с уволнените колеги.

Екипът на Actualno.com

Ако други медии искат да сложат банерите на сайта си, могат да пишат на offnews@offnews.bg, за да им бъдат изпратени.