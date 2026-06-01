Руски дрон се взриви в блок в Румъния: Вой до дупка - не е вярно, бе, не е пък вярно!

Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац, който се намира недалеч от река Дунав и съответно от границата с Украйна. Това окончателно беше потвърдено от румънския президент Никушор Дан - включително с цитат на заключенията на официалното разследване. Става въпрос за руска модификация на ирански дрон клас "Шахед".

Напук на всичко: Не е вярно

Дори когато информацията за това какъв е дронът да идва от официалния профил в социалната мрежа "Х" на румънския президент, има немалко хора, които не просто отказват да приемат това - те директно го отричат и осмиват. Достатъчно е да се видят реакциите в официалната страницата във Facebook на Actualno.com. Реакциите на отрицание са не само от познати на медията профили, които отдавна говорят едно и също под всяка наша публикация, с която показваме кой носи огромната вина за най-разрушителната война в Европа от Втората световна война - Владимир Путин. Реакции често има и от профили, които много рядко или изобщо не са коментирали други наши публикации.

Многократно през годините сме писали за фабриките за тролове като инструмент за създаване на влияние. Не само Русия - помним Cambridge Analytica и какво се случи с Brexit и първия мандат като президент на Доналд Тръмп. Колко са опасни тези инструменти е много просто да бъде обяснено, то е обяснено много отдавна. Те действат на принципа: Повтаряш 100 пъти една лъжа и тя се превръща в истина. Работи изключително добре -

Сега, с руския дрон става абсолютно същото. Ама не е руски. Ама руски е, обаче украинската ПВО го е отклонила - сякаш ако нямаше война и Русия не бомбардираше всяка нощ цели в Украйна и редовно в Одеска област, щеше такова нещо да се случи. Ами нямаше - първопричината да има удар и двама ранени е точно решението на Путин да нападне Украйна -

Затова е важно да бъде разбрано - не Украйна, а Путин е виновен. Осмиването на този факт е много лесно, защото се задейства рефлексът да се съпротивляваш, когато нещо непрекъснато се повтаря. Рефлекс, изграден в детството - когато родителите ти са ти повтаряли до втръсване да си измиеш зъбите, да си напишеш домашните, да си подредиш стаята.

Но вече не сме деца! Затова е толкова важно най-вече тези, които са начело на държавата, също да заемат ясна позиция. И не само в България, но и в Европа. Защото кремълската пропаганда върви много по-лесно, когато няма отговор -

Автор: Ивайло Ачев