Военната корупция в България заради Украйна и Фон дер Лайен: Грешката в превода

"От началото на войната, 1/3 от оръжията, използвани в Украйна, са идвали от България". Думите са на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен - тя ги изрече при посещението си в България, където отиде във ВМЗ-Сопот и там се срещна както с премиера Росен Желязков, така и с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов - Още: Фон дер Лайен отчете уникалност на военната ни индустрия, каквато няма в ЕС. Борисов се закани да пази правителството (ВИДЕО)
Цитираните по-горе думи на Фон дер Лайен всъщност са симултанният превод на български език (след 3:50 минута). В оригинал председателят на ЕК казва нещо различно, макар и разликата да е от само един съюз. Вместо "От началото на войната", тя казва: "В началото на войната ..." (след 2:50 минута):
Glad to hear that you’re planning on using SAFE to build new plants for shells and gunpowder.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2025
This is exactly what it’s for.
To increase our production capacities.
Ramp up deliveries to Ukraine.
And create good jobs locally ↓ https://t.co/J9q17hsD83
Съществена разлика е дали говорим за "в" или "от" - в "преводния" случай това би значело и досега, иначе - не. Трябва да се има предвид и, че Урсула фон дер Лайен говори за снаряди и амуниции.
Уточненията са доста важни, защото бдителни слушатели "хванаха" думите, че 1/3 от оръжието за Украйна било българско. ЕС вече е "посветил" 59,6 млрд. евро на Украйна досега. Ако ние "от началото на войната" сме дали 1/3 от оръжието, това значи 17,88 млрд. евро. Огромна сума - за сравнение, през 2024 година българският БВП е 95,54 млрд. евро.
Сладки сметки без кръчмар са това, но и спомени как Корнелия Нинова като служебен икономически министър говореше за поръчкова статия, че сме изнасяли оръжия за Украйна. Не е вярно - а сега Фон дер Лайен какви ги говори ... - Още: Корнелия Нинова за статията в Die Welt: Тя е поръчкова, не сме изнасяли оръжие за Украйна
В крайна сметка, обаче, по-важното е, че сметката е различна. Не сме прилапали близо от 18 млрд. евро - "в началото на войната", а не "от началото на войната (досега)" прави нещата доста по-различни. Но че военнопромишленият ни комплекс печели здраво заради Украйна е повече от ясно, не се знае само колко точно дотук и занапред. Има само едно разочарование от цялата работа - други държави-членки на ЕС и НАТО решиха да дават и безвъзмездно, не само за пари, защото става въпрос за война, която решава бъдещето на Европа. Сещат се, че за да има дори корупция, трябва първо да оцелееш.
За нас обаче сиренето е с пари дори когато може да дойде време да не ядем сирене! Не за всички нас, да не се объркате. Колкото по-нагоре, толкова по-добре. А после - ще му мислим, нали така правим за всичко в България. Когато ни стане проблем, тогава се занимаваме. Питайте сега в Плевен.
Автор: Ивайло Ачев