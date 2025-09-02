Военната корупция в България заради Украйна и Фон дер Лайен: Грешката в превода

"От началото на войната, 1/3 от оръжията, използвани в Украйна, са идвали от България". Думите са на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен - тя ги изрече при посещението си в България, където отиде във ВМЗ-Сопот и там се срещна както с премиера Росен Желязков, така и с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов - Още: Фон дер Лайен отчете уникалност на военната ни индустрия, каквато няма в ЕС. Борисов се закани да пази правителството (ВИДЕО)

Цитираните по-горе думи на Фон дер Лайен всъщност са симултанният превод на български език (след 3:50 минута). В оригинал председателят на ЕК казва нещо различно, макар и разликата да е от само един съюз. Вместо "От началото на войната", тя казва: "В началото на войната ..." (след 2:50 минута):

Glad to hear that you’re planning on using SAFE to build new plants for shells and gunpowder.



This is exactly what it’s for.



To increase our production capacities.



Ramp up deliveries to Ukraine.



And create good jobs locally ↓ https://t.co/J9q17hsD83 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2025

Съществена разлика е дали говорим за "в" или "от" - в "преводния" случай това би значело и досега, иначе - не. Трябва да се има предвид и, че Урсула фон дер Лайен говори за снаряди и амуниции.

Уточненията са доста важни, защото бдителни слушатели "хванаха" думите, че 1/3 от оръжието за Украйна било българско. ЕС вече е "посветил" 59,6 млрд. евро на Украйна досега. Ако ние "от началото на войната" сме дали 1/3 от оръжието, това значи 17,88 млрд. евро. Огромна сума - за сравнение, през 2024 година българският БВП е 95,54 млрд. евро.

Сладки сметки без кръчмар са това, но и спомени как Корнелия Нинова като служебен икономически министър говореше за поръчкова статия, че сме изнасяли оръжия за Украйна. Не е вярно - а сега Фон дер Лайен какви ги говори ... - Още: Корнелия Нинова за статията в Die Welt: Тя е поръчкова, не сме изнасяли оръжие за Украйна

В крайна сметка, обаче, по-важното е, че сметката е различна. Не сме прилапали близо от 18 млрд. евро - "в началото на войната", а не "от началото на войната (досега)" прави нещата доста по-различни. Но че военнопромишленият ни комплекс печели здраво заради Украйна е повече от ясно, не се знае само колко точно дотук и занапред. Има само едно разочарование от цялата работа - други държави-членки на ЕС и НАТО решиха да дават и безвъзмездно, не само за пари, защото става въпрос за война, която решава бъдещето на Европа. Сещат се, че за да има дори корупция, трябва първо да оцелееш.

За нас обаче сиренето е с пари дори когато може да дойде време да не ядем сирене! Не за всички нас, да не се объркате. Колкото по-нагоре, толкова по-добре. А после - ще му мислим, нали така правим за всичко в България. Когато ни стане проблем, тогава се занимаваме. Питайте сега в Плевен.

Автор: Ивайло Ачев