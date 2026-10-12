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Учениците в ЦАР ще учат руски език

12 октомври 2026, 23:10 часа 399 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Учениците в ЦАР ще учат руски език

Властите на Русия и Централноафриканската република (ЦАР) подписаха указ за изучаване на руски език в държавните училища в ЦАР, съобщи пресслужбата на Министерството на образованието. Като част от пилотен проект, обучението по руски език ще започне в три училища в ЦАР за ученици от шести клас и нагоре. Министерството на образованието вече е дарило 500 учебника по руски като чужд език на ЦАР. Бъдещите планове за сътрудничество включват създаването на катедра по руски език в университета в Банги.

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Предистория

От 2024 г. учители от Руския дом в Банги преподават руски език в частни училища в ЦАР. На 1 октомври беше обявено, че руският език вече е включен в държавната училищна програма на страната, предаде Медуза.ио. 

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През 2017 г. наемници от ЧВК „Вагнер“ започнаха да действат в ЦАР. През 2023 г., след бунта и смъртта на основателя на ЧВК Евгений Пригожин, те бяха подчинени на руското Министерство на отбраната. Към началото на 2026 г. Конгресът на САЩ изчисли, че в ЦАР са останали приблизително 1500 руски наемници.

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На изборите за Държавна дума през септември 2026 г. „Единна Русия“ постигна най-добрия си резултат сред всички чуждестранни избирателни секции в ЦАР – 79%. Общо 210 избиратели участваха в изборите в тази страна.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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