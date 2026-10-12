Учениците в ЦАР ще учат руски език

Властите на Русия и Централноафриканската република (ЦАР) подписаха указ за изучаване на руски език в държавните училища в ЦАР, съобщи пресслужбата на Министерството на образованието. Като част от пилотен проект, обучението по руски език ще започне в три училища в ЦАР за ученици от шести клас и нагоре. Министерството на образованието вече е дарило 500 учебника по руски като чужд език на ЦАР. Бъдещите планове за сътрудничество включват създаването на катедра по руски език в университета в Банги.

Африкански метежници разгромили руски отряд на „Вагнер”

Предистория

От 2024 г. учители от Руския дом в Банги преподават руски език в частни училища в ЦАР. На 1 октомври беше обявено, че руският език вече е включен в държавната училищна програма на страната, предаде Медуза.ио.

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През 2017 г. наемници от ЧВК „Вагнер“ започнаха да действат в ЦАР. През 2023 г., след бунта и смъртта на основателя на ЧВК Евгений Пригожин, те бяха подчинени на руското Министерство на отбраната. Към началото на 2026 г. Конгресът на САЩ изчисли, че в ЦАР са останали приблизително 1500 руски наемници.

Русия подкрепя президента на ЦАР Фостен-Аршанж Туадера, който след изменение на конституцията беше преизбран за трети мандат през 2025 г.

На изборите за Държавна дума през септември 2026 г. „Единна Русия“ постигна най-добрия си резултат сред всички чуждестранни избирателни секции в ЦАР – 79%. Общо 210 избиратели участваха в изборите в тази страна.

"Вагнер" след Пригожин: Бизнесът в Африка ще се запази